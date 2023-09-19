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嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

推華女落地鐵軌道 嫌犯被訴2重罪 未控仇恨犯罪

記者許君達／紐約報導
受害華女許亞楠被推落軌，左腿骨折。(記者顏潔恩／攝影)
受害華女許亞楠被推落軌，左腿骨折。(記者顏潔恩／攝影)

涉嫌在曼哈頓地鐵站內將華裔女子推下站台的嫌疑人榮克(Samuel Junker)18日出庭，被控犯有兩項襲擊重罪，但控罪中沒有包含仇恨犯罪

榮克案發前居住在遊民所。他在今年8月29日夜間11時許，在曼哈頓華埠附近的錢伯斯街地鐵站(Chambers St.)外開始跟蹤下班回家的受害者許亞楠，在許亞楠到達月台後，榮克突然從後方猛推她的腰部，使她躲閃不及、跌落站台，萬幸沒有接觸到通電的第三軌。雖在好心人的幫忙下得以及時脫身，但許亞楠還是左腿骨折，且受到嚴重的精神創傷。榮克在逃跑後，於兩日後被捕。

檢方表示，榮克的行為並非臨時起意而是早有預謀。在傳訊中，榮克承認其「進入地鐵站的唯一目的，就是要將受害人推下鐵軌，事成後就逃跑。」

9月18日，榮克在被捕後首次出庭受審。助理檢察官韋爾托斯(Dylan Los Huertos)宣布，以一項一級襲擊未遂(Attempted Assault in the First Degree)和一項二級襲擊(Assault in the Second Degree)的罪名起訴榮克，兩個罪名分別屬於C級重罪和D級重罪。曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg)表示，這類襲擊會讓市民感到恐懼，檢方會對任何在地鐵內實施暴力行為的人追究責任。

此前，檢方曾透露，調查人員正在研究證據，以決定是否有可能對榮克提出包括仇恨犯罪在內的更重的指控。不過，檢方最終沒有指控仇恨犯罪。

根據警方紀錄，榮克在今年夏天曾兩次被捕，分別犯有破壞公物(criminal mischief)和擅自闖入(tresspass)罪。此前，他在喬治亞州也有過多次被捕紀錄，包括破壞公物、暴露性器官等。

地鐵站 曼哈頓 仇恨犯罪

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