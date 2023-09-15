張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

涉嫌在去年3月持刀殺死華裔律師李進進的26歲女嫌張曉寧，14日在皇后區 高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年；但張曉寧以辦案程序有誤為由，拒絕認罪，並稱想回中國；法官表示將在20日(周三)給張曉寧最後一次考慮機會，如不認罪，將進入陪審團審理階段，案件將延續到明年年初。

出庭之前，張曉寧律師及檢察官到法庭後的等候室單獨商討良久；上庭後，檢察官提出的罪名為一級過失殺人(manslaughter)，並最多量刑25年；在此基礎上，法官侯頓(Kenneth Holder)稱，他願意再減去兩年，量刑23年。

張曉寧律師稱，過失殺人罪和25年的量刑，是他和地區檢察官討論後決定，因為張曉寧可能受到情感壓力(emotional stress)驅使，才導致過失殺人；雖然他建議張曉寧認罪，但她並不同意，「她說量刑太高了」。

法官聽後，提醒張曉寧兩點，一是進入陪審團階段，量刑很可能會提高，可能為15年至終身監禁或到25年至終身監禁；二是一旦服刑完畢，將會被遣返 ；張曉寧表示知道，並用英文發言稱，「我想要到回到自己的國家」。她還要求查看所有和案件相關的證據，包括錄像、照片和文件；她抱怨，自己已經坐牢一年多，案子都快結束了，卻沒有看到任何案件資料。

張曉寧律師對此回應，已經和張曉寧一起查看過警方和檢方等提供的案件資料等；法官也質疑張曉寧的要求，稱她之前已經換過一次律師，前律師也已和法庭確認，給張曉寧查看過各種資料，「我不希望你此刻站在法庭上，表現出似乎沒查看過任何東西的樣子」。

法官再次強調，此案證據確鑿，「如果把證據放在陪審團面前，他們會很確信發生了什麼」。針對張曉寧那句想要回到自己的國家，他表示，既然她參與了一樁導致美國境內一律師死亡的案件，她必須要在某種程度上負責。

法官再次回到量刑環節，並詢問張曉寧尋求的量刑否為17年，得到肯定回答後法官表示，「我不打算再和你兜圈子(play games with you)」。法官稱將再次延期該案時，張曉寧要求發言，她用國語表達對辦案程序的質疑，由翻譯轉達，「我在監獄 裡，有個精神醫生把我鑑定為雙相情感障礙(bipolar)，他每兩周會寫一個談話紀錄，可事實上我從來沒見過這個醫生，我深刻地懷疑我的案子現在有人在搞手腳」。

她補充，「而且我律師給我的一個報告說我有精神分裂症，理由是我在中國就有接受治療，並且被強姦什麼的，這完全是虛構出來的。」

張曉寧還想繼續發言時，法官打斷她，說該精神問題是她和她的律師應該探討的；他再次將案件延期到20日(周三)，讓張曉寧考慮對23年的量刑是否接受，如果不接受就進入陪審團審判階段，預計時間為明年1月或2月。