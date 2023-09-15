我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

記者高雲兒／紐約報導
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

涉嫌在去年3月持刀殺死華裔律師李進進的26歲女嫌張曉寧，14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年；但張曉寧以辦案程序有誤為由，拒絕認罪，並稱想回中國；法官表示將在20日(周三)給張曉寧最後一次考慮機會，如不認罪，將進入陪審團審理階段，案件將延續到明年年初。

出庭之前，張曉寧律師及檢察官到法庭後的等候室單獨商討良久；上庭後，檢察官提出的罪名為一級過失殺人(manslaughter)，並最多量刑25年；在此基礎上，法官侯頓(Kenneth Holder)稱，他願意再減去兩年，量刑23年。

張曉寧律師稱，過失殺人罪和25年的量刑，是他和地區檢察官討論後決定，因為張曉寧可能受到情感壓力(emotional stress)驅使，才導致過失殺人；雖然他建議張曉寧認罪，但她並不同意，「她說量刑太高了」。

法官聽後，提醒張曉寧兩點，一是進入陪審團階段，量刑很可能會提高，可能為15年至終身監禁或到25年至終身監禁；二是一旦服刑完畢，將會被遣返；張曉寧表示知道，並用英文發言稱，「我想要到回到自己的國家」。她還要求查看所有和案件相關的證據，包括錄像、照片和文件；她抱怨，自己已經坐牢一年多，案子都快結束了，卻沒有看到任何案件資料。

張曉寧律師對此回應，已經和張曉寧一起查看過警方和檢方等提供的案件資料等；法官也質疑張曉寧的要求，稱她之前已經換過一次律師，前律師也已和法庭確認，給張曉寧查看過各種資料，「我不希望你此刻站在法庭上，表現出似乎沒查看過任何東西的樣子」。

法官再次強調，此案證據確鑿，「如果把證據放在陪審團面前，他們會很確信發生了什麼」。針對張曉寧那句想要回到自己的國家，他表示，既然她參與了一樁導致美國境內一律師死亡的案件，她必須要在某種程度上負責。

法官再次回到量刑環節，並詢問張曉寧尋求的量刑否為17年，得到肯定回答後法官表示，「我不打算再和你兜圈子(play games with you)」。法官稱將再次延期該案時，張曉寧要求發言，她用國語表達對辦案程序的質疑，由翻譯轉達，「我在監獄裡，有個精神醫生把我鑑定為雙相情感障礙(bipolar)，他每兩周會寫一個談話紀錄，可事實上我從來沒見過這個醫生，我深刻地懷疑我的案子現在有人在搞手腳」。

她補充，「而且我律師給我的一個報告說我有精神分裂症，理由是我在中國就有接受治療，並且被強姦什麼的，這完全是虛構出來的。」

張曉寧還想繼續發言時，法官打斷她，說該精神問題是她和她的律師應該探討的；他再次將案件延期到20日(周三)，讓張曉寧考慮對23年的量刑是否接受，如果不接受就進入陪審團審判階段，預計時間為明年1月或2月。

監獄 皇后區 遣返

上一則

侯友宜訪紐約警局 盼借鏡800萬人口大城治安經驗

延伸閱讀

盜賣哈佛醫學院遺體器官 賓州男認罪 主謀家中搜出40頭骨

盜賣哈佛醫學院遺體器官 賓州男認罪 主謀家中搜出40頭骨
911恐襲周年／5名嫌犯願認罪換免死 遭拜登拒絕

911恐襲周年／5名嫌犯願認罪換免死 遭拜登拒絕
FDA眼皮下調包違禁品 華男認罪

FDA眼皮下調包違禁品 華男認罪
川普涉推翻喬州選舉案 起訴縮小範圍 南卡聯邦參議員葛理漢躲過

川普涉推翻喬州選舉案 起訴縮小範圍 南卡聯邦參議員葛理漢躲過

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
監控視頻拍到一名華女偷摘屋主種在自家門前的蔬果。(受害者提供)

自種蔬果被華女偷摘 史泰登島華人屋主：很丟華人的臉

2023-09-09 21:08
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
一名華男日前持假身分到62分局轄區的車行買車，遭員工識破被捕。(谷歌地圖)

用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕

2023-09-09 02:30
鬥毆導致場面混亂，倒地者為林先生。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛2華人扭打 從男廁打到大廳 皆被捕

2023-09-09 20:22

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點