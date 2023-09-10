華女偷摘蔬果 華人屋主：很丟華人的臉

監控視頻拍到一名華女偷摘屋主種在自家門前的蔬果。(受害者提供)

史泰登島 一名華女 9日向華媒抱怨，自家前院種植的蔬果，日前遭一名身分不明的華女偷摘；受害者痛批這種行為「很丟華人 的臉」，不希望助長這種小偷小摸的風氣，希望大眾以此為戒。

家住新港巷(New Dorp)的受害者指出，8日下午從家中查看了監控錄像，赫然發現家門前種植的一些小番茄被人摘走，於是馬上調出監控仔細查看；發現在當日接近中午時分，一名戴著藍色遮陽帽、背著藍色帆布包的華女，走到自家門前停留下來，看四下無人便伸手偷摘水果，挑挑揀揀一段時間才離開。

華女表示，過去水果長得熟透時，也沒有過有人偷摘的經歷，最多只是多望幾眼而已，所以這次被偷讓她很驚訝；不僅如此，由於自家果樹離人行道較遠，一般人不會特地走進來，懷疑竊賊居住在附近、且蓄謀已久。

「其實(蔬果)也不值錢，但是這樣做出來很難看」，受害者說，對方明明知道她的屋子設有監控錄像，還是很大膽地行事，最後還慢悠悠離開現場，彷彿沒事人一樣，「很習以為常沒在怕的感覺」。

她指出，此人偷菜的行為很熟絡，恐怕已經不是第一次做，「如果還偷了其他人或者老外的蔬果，會很丟華人的臉」；而她曝光這件事是因為不想助長小偷小摸的風氣，希望偷菜者以此為戒、不要再犯，並告誡其他人不要這麼做。