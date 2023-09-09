用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕

一名華男日前持假身分到62分局轄區的車行買車，遭員工識破被捕。(谷歌地圖)

紐約市 一名華男 日前涉嫌盜用他人身分，前往布碌崙 (布魯克林)南區一家車行買車，自以為瞞天過海，不料早被員工識破；當華男數天後過去取車時，遭埋伏在車行的62分局警員逮捕，被控多項重竊罪(Grand Larceny)、非法持有盜竊物品、刑事冒充等罪名。

據62分局紀錄顯示，嫌犯8月來到位於海灘公園大道(Shore Parkway)1810號的「梅賽德斯-賓士」(Mercedes-Benz)經銷商的分行；他當時在車行內待了好一陣子，反覆觀賞多輛轎車後，才決定購買一輛2024年嶄新的賓士GLE休旅車。

華男當即便提供了身分證、相關文件，代理員期間察覺到不對勁，但並沒有打草驚蛇，裝作沒事繼續為男子提供服務；隨後讓他在五天後回到分行，再簽署一些文件便可以取車。

8月29日當華男抵達車行時，現場早已有多名62分局警員埋伏，從他的身上搜出一張假的身分證，名為周斌(Bin, Zhou，姓名皆音譯)；警方多次詢問他名字是否為周斌時，華男堅持說是，結果當場被捕。

警方經調查後證實華男的身分，其是現年39歲的葉雷(Lei, Ye)，他目前過堂後面臨多項重竊、微竊、非法持有盜竊物品、刑事冒充、盜竊身分、假造身分、以及非法偽造文書罪名；葉雷對以上罪名均表示不認罪，他目前由法律援助協會(Legal Aid Society)律師代為辯護，下一次出庭日期是9月13日(周三)。