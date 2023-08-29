保險箱積蓄不翼而飛 7旬華婦向銀行討說法

江女士日前發現自己在銀行租用的保險櫃門被撬開，大半積蓄也不翼而飛。(江女士提供)

三年前，年過七旬的江女士將自己省吃儉用攢下來的財產積蓄，存進銀行保險 箱，誰知今年3月開箱查看時，卻發現門被撬開，大半積蓄也不翼而飛，江女士向銀行要說法，卻被一再拖延；對此銀行方面表示，銀行絕無可能盜竊客戶財產，表示會給江女士查看訪問紀錄。

江女士稱，自己每月退休金200餘元，但是法拉盛 的房租就要800元，需要時兒子會支持自己的開銷。考慮到兒子負擔大，江女士也省吃儉用，少讓兒子寄錢，自己有一些財產，總價值2萬餘元，以備不時之需。

已過七旬的江女士為保護財產，使用銀行的大號保險箱，需要她和銀行各一把鑰匙才能打開。(江女士提供)

因為疫情 期間犯罪率升高和法拉盛火災頻發，已過七旬的江女士非常不安，因此在三年前，選擇將財產存進位於法拉盛緬街的中國信託銀行(CTBC Bank)的保險箱，因中小號當時都已被預訂完，她只能支付160元的年費，使用大號保險箱，需要她和銀行各一把鑰匙才能打開，她在內部的抽屜上另加一把小鎖。江女士還特意在保險箱放進一本厚書，以作遮擋。

因為疫情期間出門不便，江女士甚少查看保險箱，三年間才看過兩次，上次查看是在去年11月，一切如常。今年3月，第三次查看保險箱的江女士，驚訝發現自己抽屜的門被撬開，但是外部的門完好無損，而江女士攢了近十年的財產不翼而飛。

江女士懷疑是銀行內部人員盜竊，因為外部的門沒有損壞，於是她向銀行申請查看監控錄像，對方說是首先需要總部批准，其次監控錄像每半年就更新一次，並不一定保留當時錄像。江女士仍要求對方向總部申請權限，對方答應後，四、五個月沒有動靜。

江女士隨後報警，卻被告知此事需要在當時當地立刻報警。欲哭無淚的江女士傷心氣憤，「怎麼會想到保險箱不保險？」。她將寥寥無幾的財產取出後，關閉保險箱業務。

本報日前聯繫中國信託銀行後，銀行回應稱，財產丟失不可能是銀行所為，「每個保險箱有兩把鎖和兩把鑰匙。一把鑰匙由客戶單獨持有，銀行裡沒人有那把鑰匙的副本。另一把鑰匙在銀行手裡，要打開箱子需要兩把鑰匙。」

銀行補充，當任何人想要訪問保險箱時，他們必須擁有客戶密鑰登錄，「我們有訪問保險箱的詳細記錄和簽名，記錄顯示這個客戶是唯一訪問她的保險箱的人」。最後銀行表示，其首要任務是保護客戶資產，也非常重視此類投訴。他們為了尊重江女士意願，將會在近期聯繫她查看保險箱的訪問紀錄和簽名。