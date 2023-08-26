我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙鎚殺案死者趙招招的親友，25日在美國亞裔社區聯合總會的協助下，於日落公園召開記者會。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙鎚殺案死者趙招招的親友，25日在美國亞裔社區聯合總會的協助下，於日落公園召開記者會。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)鎚殺案死者趙招招的親友25日在美國亞裔社區聯合總會的協助下，於日落公園召開記者會，表示男童已甦醒、有痛覺會哭鬧，但女童傷勢反覆，至今未脫離危險期；僑界領袖、民選官員也呼籲，死者已逝、希望外界不要再傳播關於她的輿論，當務之急是為倆孩子祈福，度過這場危機。

死者丈夫劉景洪原本將出席當日記者會，不料因女童傷情告急，被醫生囑咐要時刻留在醫院，由姊姊劉金釵代為出面；她形容，男童頭上有十幾個被畫破的傷口，其中一個有V字型、手掌般大，之前傳出已脫險的女童，實則情況比男童還嚴重，臉上滿是縫針，「這個兇手也太殘忍了，我弟媳做得再怎樣，都不能對小孩下手這麼重，那麼可愛的孩子，竟往死裡砸。」

亞總會會長陳善莊24日晚曾到醫院看望兩名孩童，表示男童目前已甦醒、手會動，但眼睛還未睜開，身上的麻藥已退，會感到疼痛而不停哭鬧；反倒女童傷情最為危險、還在昏迷中，要繼續動手術；他也將再和州眾議員鄭永佳到醫院，密切關注孩子們的情況。

「生活中室友們相處難免會有摩擦，人與人之間要懂得包容」，陳善莊表示，他與其他僑界領袖陳在福、陳旭、陳鍵榕、朱立葉、州眾議員寇頓(William Colton)等人，呼籲外界將焦點放在倆孩子身上，為他們祈福，捱過眼前的這道難關。

「這是租客之間的打鬥而引發的悲劇」，鄭永佳表示，死者的親屬需要大眾的支持，無論是捐款、還是協助申請死者的婆婆來美見最後一面，都會盡力幫忙；他也指，心理健康在華社中向來是避忌的課題，希望華人知道因精神問題求醫，沒什麼好丟臉的，有問題一定要及時求助。

外甥女(右)希望外界不要再散播關於死者的輿論。(記者顏潔恩／攝影)
外甥女(右)希望外界不要再散播關於死者的輿論。(記者顏潔恩／攝影)

死者的一名外甥女也在記者會中哭訴，趙是慈祥、和藹、喜歡交朋友的一個人，且很會教育自己的孩子；「死者已逝，我們都是一個個哭暈過去的」，親友們承受著失去她的痛苦，如今還要面對外界的輿論，「什麼東西就讓執法單位、政府去證實。」

眾議員 日落公園 亞裔

上一則

罵美甲店員、稱亞警為「猴子」 女被判三年緩刑

下一則

非激情殺人 鎚殺案兇嫌疑預謀作案

延伸閱讀

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案
西尼羅病毒現身紐約 皇后區、布碌崙清消滅蚊

西尼羅病毒現身紐約 皇后區、布碌崙清消滅蚊
布碌崙鎚殺案 兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

布碌崙鎚殺案 兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血
布碌崙鎚殺案 兇嫌被控7罪…死者女兒脫離危險

布碌崙鎚殺案 兇嫌被控7罪…死者女兒脫離危險

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案