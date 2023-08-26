布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆

布碌崙鎚殺案死者趙招招的親友，25日在美國亞裔社區聯合總會的協助下，於日落公園召開記者會。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)鎚殺案死者趙招招的親友25日在美國亞裔 社區聯合總會的協助下，於日落公園 召開記者會，表示男童已甦醒、有痛覺會哭鬧，但女童傷勢反覆，至今未脫離危險期；僑界領袖、民選官員也呼籲，死者已逝、希望外界不要再傳播關於她的輿論，當務之急是為倆孩子祈福，度過這場危機。

死者丈夫劉景洪原本將出席當日記者會，不料因女童傷情告急，被醫生囑咐要時刻留在醫院，由姊姊劉金釵代為出面；她形容，男童頭上有十幾個被畫破的傷口，其中一個有V字型、手掌般大，之前傳出已脫險的女童，實則情況比男童還嚴重，臉上滿是縫針，「這個兇手也太殘忍了，我弟媳做得再怎樣，都不能對小孩下手這麼重，那麼可愛的孩子，竟往死裡砸。」

亞總會會長陳善莊24日晚曾到醫院看望兩名孩童，表示男童目前已甦醒、手會動，但眼睛還未睜開，身上的麻藥已退，會感到疼痛而不停哭鬧；反倒女童傷情最為危險、還在昏迷中，要繼續動手術；他也將再和州眾議員 鄭永佳到醫院，密切關注孩子們的情況。

「生活中室友們相處難免會有摩擦，人與人之間要懂得包容」，陳善莊表示，他與其他僑界領袖陳在福、陳旭、陳鍵榕、朱立葉、州眾議員寇頓(William Colton)等人，呼籲外界將焦點放在倆孩子身上，為他們祈福，捱過眼前的這道難關。

「這是租客之間的打鬥而引發的悲劇」，鄭永佳表示，死者的親屬需要大眾的支持，無論是捐款、還是協助申請死者的婆婆來美見最後一面，都會盡力幫忙；他也指，心理健康在華社中向來是避忌的課題，希望華人知道因精神問題求醫，沒什麼好丟臉的，有問題一定要及時求助。

外甥女(右)希望外界不要再散播關於死者的輿論。(記者顏潔恩／攝影)

死者的一名外甥女也在記者會中哭訴，趙是慈祥、和藹、喜歡交朋友的一個人，且很會教育自己的孩子；「死者已逝，我們都是一個個哭暈過去的」，親友們承受著失去她的痛苦，如今還要面對外界的輿論，「什麼東西就讓執法單位、政府去證實。」