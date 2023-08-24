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被控性侵14歲男學生 已婚女師上月才報告遭「他」威脅

記者鄭怡嫣／紐約報導
羅肯絲被控強姦14歲學生。(取自臉書)
羅肯絲被控強姦14歲學生。(取自臉書)

一名皇后區中學的已婚女教師，因涉嫌強姦一名14歲的男學生而被警方逮捕，近日過堂時她拒不認罪，她的丈夫也表示她是無辜的，據了解，從去年10月至今年7月，她被控與該名學生在她的汽車內，「至少每周一次」發生性行為。

根據市警局，來自皇后區可樂娜藝術和科學學院(Corona Arts and Sciences Academy)、33歲且育有三子的已婚女教師羅肯絲(Melissa Rockensies)，在22日上午10時30分被捕，她被控強姦、刑事性犯罪(criminal sexual act)，以及對未滿17歲的兒童採取有害行為罪，罪成將面臨最多七年監禁。

羅肯絲在22日晚在皇后區刑事法庭過堂，拒不認罪，無保釋放，在23日(周三)早晨，她和她的丈夫被看到已經回到他們位於長島馬薩佩夸(Massapequa)的住所，丈夫表示，妻子是無辜的，她是三位孩子的母親，也非常地愛他們，妻子在學校的社群中也起著很大的作用，「我們都支持她」。

根據檢方，在去年7月，羅肯絲是受害者的暑期班老師和輔導員，據信羅肯絲開始通過社交媒體，向受害學生發送性暗示的信息。兩個月後，羅肯絲開始在學校附近，在她的車內與這位學生見面，從去年10月至今年7月，羅肯絲被控在車內，與受害人「至少每周一次」發生性行為。

警方的消息人士則指，當局接到報警，是因為羅肯絲在今年7月初報告學校校長，稱這位學生威脅，如果她不交出5000元，他就要射殺她與她的孩子。目前，該名學生已不在這所學校上學，今年7月12日，他試圖和兩位朋友進入校園，但被警方攔下。

消息人士還說，幾天後，這名學生將他與羅肯絲的聊天記錄截圖，通過電子郵件發給校長及助理校長，並指控她與他發生性關係，校長隨後則將這些指控報告市教育局

針對該起事件，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)23日發聲明表示，這些令人不安的指控反映了對權威的濫用，以及學生及其家長對學校信任的背叛，將代表受害者及其家庭、以及絕大多數致力於教育和福祉的教師，尋求在此案件中實現正義。

皇后區 教育局 長島

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