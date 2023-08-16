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調虎離山 布碌崙華女銀行取現2萬遭竊

記者顏潔恩／紐約報導
一名華女日前在銀行取錢後，遭鴛鴦大盜盯上把錢偷走。(谷歌地圖)
一名華女日前在銀行取錢後，遭鴛鴦大盜盯上把錢偷走。(谷歌地圖)

據轄管布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的市警68分局透露，一名華裔女子日前在轄區內的銀行取錢後，遭一對鴛鴦大盜盯上，聲東擊西將其2萬元現金盜走，至今還未尋回，受害者損失慘重；警方目前公布消息，呼籲民眾提高警惕外，也望能提供線索早日將歹徒逮捕歸案。

根據68分局紀錄，本月10日下午3時左右，21歲的受害華裔女子，到86街438號的美國銀行(Bank of America)取款，取到2萬元現金後放入包內；她接著走回停在街邊的車上，隨手便將背包放在副駕駛座位上。

這時一名西語裔女子突然敲打華女的窗口，表示自己掉了一筆錢在地上，希望她可以下車幫其尋找；受害者未多作猜疑，於是下車幫忙搜索，不出一陣子後返回車內時，才發現包內的現金已不翼而飛。

受害者事後才驚覺，是在被西語裔女子支開的時候，另一名同夥將錢偷走，自己或許是在銀行內時就被盯上；受害者目前已到警局報案，警員也到案發現場調查，向附近商店擷取監控錄像，但至今未找到嫌犯。

另一方面，本月11日早上7時左右，轄區內也發生一起汽車盜竊案件，一名37歲的華裔男子，當時將送貨卡車停靠在Ovington大道508號的店門前，期間幾番將貨物從卡車搬到另一輛轎車上。

突然一名身穿黑色連帽衛衣的男子從馬路對面衝過來，直接跳進轎車內把車開走；受害者指出，當時轎車引擎確實開著，鑰匙插在車內，因此給了歹徒犯案的機會。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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