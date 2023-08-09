紐約客談／口罩的用途與副作用

新冠疫情 在折磨了地球人三年多之後，正在逐漸淡出人們的日常生活，人們不再有出門隨時感染新冠病毒的擔憂，工作生活也在逐步恢復正常。不過，對於美國人、紐約人來說，新冠疫情至少產生了一項遺產，那就是對口罩 的接受。

記得新冠初起時，當中國人、華人已經戴起口罩防範病毒，並熱烈地討論起普遍口罩、醫用口罩、KN95口罩、N95口罩的區別時，美國人卻死活不願意戴口罩，而且還嘲笑戴口罩的人，記得當時的觀點認為第一，美國人根本就沒有戴口罩的習慣；第二，在美國文化中，只有劫匪歹徒，還有生病的人才戴口罩；第三，認為口罩沒有實際的防護作用。

後來，在醫學 人士的不斷科普和勸說下，政府甚至還頒布了與口罩相關的法規，美國普遍民眾才接受了口罩，並將其作為防範新冠的重要手段，和在公共場合露面的標準穿戴。現在的紐約人，絕對不會對口罩有陌生感和排斥感。

不過，疫情期間口罩的流行，也產生了另外一個副作用，那就是無意中充當了竊賊的作案工具。美國竊賊以前大多在即將作案時才戴口罩，而現在，商店裡戴口罩的顧客可以秒變盜賊，開始打劫，令人防不勝防。儘管商店有監控錄像，但對於蓄意行竊的人而言，監控錄像的畫面上，往往就是一個大口罩，給警方偵查帶來麻煩。

新冠疫情漸漸消退時，紐約的盜竊案卻急劇上升，不知道這與當時人們普遍戴口罩是否有關聯；現在，紐約市的犯罪率在普遍下降，不知道這是否又與居民不再戴口罩相關。最近幾個月，據說史泰登島的盜竊案呈上升趨勢。不知道政府如果下達免戴口罩令，是否有助於改善治安？