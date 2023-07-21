開保時捷自稱FBI…2男奪取豪車現金揚長而去

男嫌二。(市警提供)

紐約市 皇后區法拉盛 一帶，近日發生一起假冒警察的搶劫事件，兩名男嫌自稱聯邦調查局(FBI)，搶走了受害者的車輛、現金和手錶以及背包等物品。市警察近日公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。

據警方報告，16日早上7時30分，兩名分別為25歲男性和31歲女性的受害者，正準備返回緬街近艾德大道(Elder Ave.)的私人住宅時，兩男嫌駕駛一輛黑色保時捷卡宴(Porsche Cayenne)並接近他們，並自稱是聯邦調查局特工，還展示了腰部的槍枝。

兩男嫌隨後將受害者進行電擊並將他們綁起來，然後搶走了受害者的一輛2019年賓士(Mercedes Benz)GT50、約2萬元現金、2萬元虛擬貨幣 、一塊勞力士手錶、一個愛馬仕包、一個香奈兒包、一個錢包和一個手機。

隨後，兩男嫌分別駕駛兩輛車逃往未知方嚮。此次事件沒有造成人員傷亡。

市警20日公布嫌犯的作案照片呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。