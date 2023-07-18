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班森賀15歲少年中彈亡 華裔業者：槍手連發九彈

記者顏潔恩／紐約即時報導
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)華人聚居的班森賀日前發生一起街頭槍擊案，15歲青少年背部中彈送醫搶救，18日早晨因傷勢危急、不治身亡；案發地點附近的華裔洗衣店業者表示，監控錄像拍攝到，開槍的疑似是一名非裔高中生，連發九槍，導致周圍店舖都被打穿了洞，截至當前嫌疑人尚未落網。

17日下午大約1時，一群青少年路過62街交20大道處，他們其中一名身材瘦長、戴著黑色口罩的少年突然拔槍，朝馬路對面開火；15歲西語裔少年莫洛努(Foridun Maulonou)的背部中彈，送至瑪摩利醫院搶救，最初被列為情況危急，但至18日早晨因傷重不治身亡。

據悉，死者的家距離案發地點不遠，雖不確定死者與嫌疑人的關係，但相信兩人某種程度上認識彼此；監控錄像顯示，槍聲響起後莫洛努試圖逃跑，但在半條街以外倒在地上，救護人員抵達時攙扶著一瘸一拐的他上救護車，並為他實施心肺復甦術(CPR)。

槍擊案發生在洗衣店門前的華裔業者指出，附近不遠處就是羅斯福高中(Franklin Delano Roosevelt High School)，懷疑是一班剛補完習的學生，恰巧經過他的店；不確定犯案動機為何，只知道是一名非裔高中生連開九槍，擊中街對面的餐館、大麻店等都被打穿，子彈殼也飛到他的店門口，當下情勢非常危急。

截至當前，嫌疑人還未落網，據說其身高5呎8吋，犯案時身穿灰色上衣、黑色褲子；知情者請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華裔 非裔 槍擊

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