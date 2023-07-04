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布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

記者胡聲橋／紐約即時報導
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)

南布碌崙(布魯克林)出現一名變態狂，在不到兩小時內連續性侵和強行觸摸一名16歲女孩和三名成年女性。警方已公布了監控錄像和照片，對這名男性嫌犯進行通緝，警方希望目擊者和知道嫌犯下落者及時與警方聯繫，以便早日將其捉拿歸案。

這起案件發生在市警62分局轄管的區域內，案發時間是6月28日晚上7時40分和9時之間。警方稱，在每一次性侵中，變態狂都會從後面強行觸摸受害者的臀部，然後逃走。

第一起事件發生在巴斯海灘(Bath Beach)，19大道交班森大道(Benson Avenue)附近。警方稱，大約晚上7時40分，嫌犯與一名25歲的婦女搭訕，摸她的臀部，把身體貼在這名女子身上，然後逃離現場。

晚上8時20分，在第一起性侵發生40分鐘後，一名31歲的亞裔女性在海灣20街(Bay 20th Street)交班森大道附近遭到一名男子類似的侵犯。

不到30分鐘後，據稱這個變態狂又回到了第二次性侵現場，這次他強行觸摸了一名16歲的女孩。

當晚9時，這個變態狂再次出手，在巴斯大道(Bath Avenue)交海灣22街(Bay 22nd Street)附近，從後面觸摸了一個25歲的女性。

警方公布的視頻顯示，這名嫌犯身穿牛仔短褲、黑色T恤、黑色運動鞋，並攜帶一個黑色背包。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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