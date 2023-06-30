語言障礙 華人反映報警渠道不暢

市警五分局在曼哈頓中華公所舉辦警民會，有華人居民反映由於語言障礙，撥打911報警困難，導致自己在遭遇種族霸凌後投訴無門。(記者許君達／攝影)

轄區包括曼哈頓華埠 的市警五分局，近日在紐約中華公所召開警民會，局長陳韜介紹，最近一周內轄區整體犯罪數量有所減少，但在近一個月內，竊案數量有增，提醒居民在公園打球或運動時注意自己的服裝和財物安全。會上有華人 反映，自己在遭遇其他族裔欺凌後，撥打911報警無果。陳韜建議，若因語言障礙而報警困難，可直接前往五分局報案。

根據市警五分局數據，自6月19日至6月25日期間，轄區內犯罪數量降低了41.2%。陳韜表示，這是一個良性的趨勢，不過從28日內的數據看，搶劫和各種竊案的數量在全區範圍內還處在較高水平。

他強調，近期小偷小摸案件多發，並特別提示在羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)運動場活動的市民，千萬注意自己放在球場邊的手機錢包等財物。

華人居民葉先生反映，近期自己在位於下城17號碼頭(Pier 17)附近的東河岸邊活動時，曾不止一次遭遇外族裔惡少毆打和欺凌，與他有相似遭遇的華人不止一位。而他們由於不會說英語，因而在撥打911報案時遭遇了漫長的轉接等待，接聽報警電話的各部門來回「踢皮球」，結果最後案子也沒有報成。

陳韜對於葉先生的遭遇表達了憤怒，但他表示由於沒有報案紀錄，所以警局目前很難幫上忙；而且事發地點位於五分局、一分局和七分局轄區的交界地帶，未來增強執法力量時也需要尋求其他分局的協作。陳韜特別提示華人居民：如遇911報案難的情況，可直接到五分局尋求幫助，分局內有不少華人警員，能夠幫忙翻譯。

陳韜另外也表示，8月1日五分局將在地威臣街(Division St.)舉辦「全國打擊犯罪夜」(National Night out)，屆時將有豐富的警民聯誼活動，還有免費食物提供，歡迎民眾參加。