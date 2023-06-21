我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

法拉盛非裔少年團夥屢襲華人 警無計可施

記者高雲兒／紐約報導
林先生表示，近日在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)附近，遭一群非洲裔男孩襲擊，圖為襲擊他的非洲裔男孩。(林先生提供)
林先生表示，近日在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)附近，遭一群非洲裔男孩襲擊，圖為襲擊他的非洲裔男孩。(林先生提供)

近日，多名華裔反映在法拉盛邦恩遊樂場(Bowne Playground)附近遭到一群非洲裔青少年襲擊，感到十分困擾，考慮購買辣椒噴霧防身；對此華人巡邏隊長表示可以使用，不過最好先提前警告。

當事人林先生表示，遇襲事情發生在18日晚上9時許，當時他剛在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)的社安局門口停好車，和太太一下車，就發現迎面走來一群非洲裔男孩，大概在15、16歲，「估計有十個人，當時我就很警覺」。

就在這群非洲裔男孩和林先生夫婦擦肩而過時，其中一個不足5呎的10歲左右的小男孩，突然飛奔向林先生揮拳頭，「我雖然躲開了但是拳頭從我的臉擦過」，林太太在一旁拿起電話聲稱要報警，另外一名男孩攔住攻擊林先生的男孩，並且離開現場，「我和我太太一邊報警一邊跟著他們，他們就快速地跑開了」。警方雖然很快趕到現場，但也表示無計可施。

另外一名女士帆帆表示，自己在兩個月前也曾在巴克萊大道和友聯街，遇到疑似是同一夥非洲裔小孩，「我正準備過馬路，聽到後面有人朝我跑過來，一回頭，一個10歲小孩剛要抬起手，一看到我轉身就跑了。」

住在法拉盛近三十年的林先生，因此事對治安情況感到震驚，考慮購入辣椒噴霧來防身。守護天使法拉盛巡邏隊長曾韶基提醒，為避免陷入不利境地，要小心使用，「如有可能先警告對方，把自己手向前伸出，先與對方作出一個姿勢後才使用，因為周邊也會有很多攝像頭。」

法拉盛 天使 華人

上一則

全市公校 亞太裔歷史文化課本公布

下一則

曼哈頓地鐵隨機砍人兇嫌落網 有精神疾病

延伸閱讀

艾維樂獲2組織背書 批帕拉蒂諾失能

艾維樂獲2組織背書 批帕拉蒂諾失能
創校九年的快捷培訓法拉盛分校 輔導學員迅速取得CCIE證書與高薪

創校九年的快捷培訓法拉盛分校 輔導學員迅速取得CCIE證書與高薪
常春藤幼兒園暑期秋季招生幼兒 奠定良好教育基礎的最佳選擇

常春藤幼兒園暑期秋季招生幼兒 奠定良好教育基礎的最佳選擇
迎端午 漢風集市法拉盛登場

迎端午 漢風集市法拉盛登場
亞裔端午美食文化節 萬人同樂

亞裔端午美食文化節 萬人同樂

熱門新聞

Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火