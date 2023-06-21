法拉盛非裔少年團夥屢襲華人 警無計可施

林先生表示，近日在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)附近，遭一群非洲裔男孩襲擊，圖為襲擊他的非洲裔男孩。(林先生提供)

近日，多名華裔反映在法拉盛 邦恩遊樂場(Bowne Playground)附近遭到一群非洲裔青少年襲擊，感到十分困擾，考慮購買辣椒噴霧防身；對此華人 巡邏隊長表示可以使用，不過最好先提前警告。

當事人林先生表示，遇襲事情發生在18日晚上9時許，當時他剛在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)的社安局門口停好車，和太太一下車，就發現迎面走來一群非洲裔男孩，大概在15、16歲，「估計有十個人，當時我就很警覺」。

就在這群非洲裔男孩和林先生夫婦擦肩而過時，其中一個不足5呎的10歲左右的小男孩，突然飛奔向林先生揮拳頭，「我雖然躲開了但是拳頭從我的臉擦過」，林太太在一旁拿起電話聲稱要報警，另外一名男孩攔住攻擊林先生的男孩，並且離開現場，「我和我太太一邊報警一邊跟著他們，他們就快速地跑開了」。警方雖然很快趕到現場，但也表示無計可施。

另外一名女士帆帆表示，自己在兩個月前也曾在巴克萊大道和友聯街，遇到疑似是同一夥非洲裔小孩，「我正準備過馬路，聽到後面有人朝我跑過來，一回頭，一個10歲小孩剛要抬起手，一看到我轉身就跑了。」

住在法拉盛近三十年的林先生，因此事對治安情況感到震驚，考慮購入辣椒噴霧來防身。守護天使 法拉盛巡邏隊長曾韶基提醒，為避免陷入不利境地，要小心使用，「如有可能先警告對方，把自己手向前伸出，先與對方作出一個姿勢後才使用，因為周邊也會有很多攝像頭。」