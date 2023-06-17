涉醫保欺詐 華人藥房業者被捕控罪

布碌崙藥房的華裔業者，涉欺詐聯邦醫療保險與醫療補助計畫被捕控罪。(取自谷歌地圖)

紐約市再傳出有華人藥房涉及詐欺聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )與醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)被調查；據紐約東區聯邦檢察官辦公室，一名藥房位於布碌崙(布魯克林)8大道 的華裔業者，涉嫌在2010至2021年間，遞交虛假的信息以獲得保險賠償，若罪成最高將面臨十年監禁。

根據法律文件，大陪審團日前起訴陳健愛(Jian Ai Chen，以下均為音譯)，他是AC Pharmacy Corp、樂康寧西藥房(A Star Pharmacy Inc)的業者，兩家藥房均位於布碌崙8大道一帶；據悉，他也曾在8大道一所診所任職，該診所的家庭醫生姚強(John Yiu)，在今年2月也因涉及欺詐被捕控罪。

檢方指，在2010年1月至2021年1月間，陳健愛向紅藍卡、白卡等保險計畫遞交不實的信息，以獲得欺詐性索賠和報銷，可藥物自始至終從未分發給受益人；期間也通過支付回扣和賄賂的形式，說服受益人在其藥房配藥，並換取他們的保險計畫配方、帳單等，所謂的回扣計畫、賄賂包括現金、可在超市使用的優惠券、禮品卡等。

陳健愛同時也給姚強一些好處，讓他介紹更多人到他的藥房；據了解，陳健愛前後向這些超市購買約500萬元的禮券，就在8大道附近，其中一家還是由姚強親戚開的超市。

此外陳健愛也以支付工資的形式給前妻，讓在其他診所工作的她，將更多患者轉介到他的藥房，不過前妻未參與和負責涉案藥房的運營和決策。

最後，藥房的員工也會說服顧客刷非處方藥類別的福利卡來換取現金，這原先是給低收入退休長者的福利，作為他們購買必要物資的津貼；2010至2021年間，AC藥房共收到約7500萬元的健保報銷、2016至2021年裡，樂康寧西藥房則收到2600萬元的報銷。

若罪成，陳健愛恐面臨高達十年監禁，並被沒收不動產或個人財產；他目前已提交50萬元保釋金保外候審，下次出庭日期是本月27日(周二)。