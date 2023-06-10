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17歲青少年 日落公園地鐵遭5惡少圍攻

記者顏潔恩／紐約報導
遭警方通緝的五名少年。(市警提供)
遭警方通緝的五名少年。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)一名17歲青少年日前在駛入日落公園的地鐵車廂上，與五名惡少發生衝突，引發流血案件，腿部遭刀子刺傷；嫌犯目前還在逃，紐約市警9日提供信息，呼籲知情民眾提供線索。

消息指出，本月2日17歲的少年在布朗士的Norwood-205街地鐵站上D車，一路往康尼島方向坐車；直到晚上9時05分許，在地鐵駛入日落公園的Union街地鐵站以前，上車的五名惡少因故與少年發生爭執，雙方愈吵愈激烈，少年遭對方一群人圍攻，其中一人抽出刀子刺傷少年的右腿。

五人隨後在抵站後逃離現場，警方到場後發現受害者傷口流血不止，將他送至紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)接受治療，無性命危險；該案仍在調查中，暫且未知受害者與五名攻擊者是否認識。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 日落公園 布朗士

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