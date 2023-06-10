曼哈頓5大盜行搶被控罪 華埠珠寶店也受害

嫌犯持槍搶劫華埠的一家珠寶金檔。(南區法院提供)

紐約南區聯邦法院(Southern District of New York)日前表示，在今年連續犯下兩起持槍搶劫珠寶店的五名嫌犯已被逮捕控罪，他們搶劫的珠寶包括十幾克拉的戒指到近百克拉的鑽石項鍊不等，而其中一家位於曼哈頓華埠 的華人 經營珠寶行，也是受害商家之一。

警方表示，五名嫌犯來自新澤西州，作案時均佯裝成建築工人和駕駛贓車；第一起案件發生在今年1月，檢察官稱，他們穿著橙黃色反光施工服，在不引起懷疑的情況下進入大樓。

刑事起訴書稱，嫌犯從珠寶店所在大樓的熟食店入口進入，因為珠寶店位於公寓頂層，只接受預約入店；他們進入後持槍控制住店員，搶得了73克拉的鑽石項鍊、六克拉的戒指和一對17克拉的耳環；而其逃逸所駕駛的車輛是案發同日早盜竊的，並被更換了車牌。

第二起案件發生在5月20日，這貨人同樣穿著施工服搶劫了華埠伊利沙白街(Elizabeth St.)的一家華人經營金鋪，嫌犯用槍指著員工，讓他們趴在地上，而同夥則在店內大肆掠奪陳列的珠寶首飾。

逃逸車輛也為虛假牌照，而在接到報警後，警察曾試圖開追捕其中一輛車；但起訴書稱，嫌犯將車遺棄在下東區的蒙哥馬利街(Montgomery St.)，然後徒步逃跑。

這五名男子被控陰謀犯罪、搶劫和團夥持槍暴力罪，如果罪名成立，每人都將面臨最高20年的監禁。

市警總探長西格(James Essig)表示，這些人均為慣犯，其中幾人身被敲詐勒索、謀殺、搶劫銀行的案底。

紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)在聲明中說，五名被告涉嫌在光天化日之下搶劫曼哈頓的珠寶店，把槍口對準無辜民眾，搶走了價值約200萬元的珠寶。