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涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常

記者高雲兒／紐約報導
張曉寧(左)的精神鑑定報告正常。(法院Pool Photo)
張曉寧(左)的精神鑑定報告正常。(法院Pool Photo)

涉殺華裔律師李進進的26歲女嫌張曉寧，日前在皇后區高等法院出庭。法官稱張曉寧的精神鑑定報告正常，現階段其辯護律師將和檢方共同探討案件裁決，下次開庭日期為6月20日。

據悉，張曉寧的精神檢驗報告「拉鋸戰」從去年年底開始，經過辯方和檢方雙方面的檢測，以及市懲教衛生服務部門(Correctional Health Services)與張曉寧分別在4、5月的多次交談，法官在5月31日開庭時表示，已經確定被告張曉寧是精神狀況健康，「且能夠協助律師進行辯護，並確切地理解這裡發生了什麼事」。

法官表示，張曉寧的辯護律師將和檢方繼續討論該案可能的裁決方式。與此同時，張曉寧也將和律師討論該案件的處理方式，看雙方是否能夠討論出結果，「如果沒有，那麼將按照律師選擇的方式，繼續進行辯方的辯護」。

下次開庭時間為6月20日，因為5月31日開庭時中文翻譯因病未到場，法官稱下次開庭時一定會請中文翻譯到場。

張曉寧於去年3月14日，涉嫌在皇后區法拉盛39大道的一個辦公樓內，持刀殺害華裔律師李進進，遭大陪審團以二級謀殺和兩項四級非法持武等六項罪名起訴，若罪成，她將面臨25年至終身監禁。

皇后區 華裔 檢測

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