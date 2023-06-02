韓裔男女在曼哈頓中城遭毆 兇嫌辱罵「該死的華人」

監視錄影器記錄到該男子的長相。(市警提供)

在反亞裔仇恨犯罪看似愈見平息的當下，曼哈頓中城先驅廣場(Herald Square)附近近日再次發生一起涉及兩名韓族受害者的仇恨攻擊案——一名男子將一對韓裔 男女誤認成華人 ，不但辱罵其仇恨華裔字眼，更對兩名受害者大打出手，導致其輕傷；警方公佈嫌犯體貌，征詢線索以破案。

警方表示，案件發生在5月23日下午凌晨1時30分左右，在位於是西32街交五大道處，兩名39歲的韓裔男女正準備登上電召車，但不料卻遭一名陌生男子攻擊。

警方稱，嫌犯發表了仇恨言論，字裡行間認為二受害者是華人，隨後向女子吐口水，並將男子推倒在地，且繼續向男受害者拳腳相加，最後逃離現場；現場也有第三方介入，並留在現場配合調查。

案件導致，受害男子受輕傷，但在現場拒絕醫療救治。

目前此案已交由仇恨犯罪小組調查，根據警方公佈的現場監控顯示，受害者作案時身穿白色帽衫，下身深藍色牛仔褲，灰色休閒鞋，留黑色平頭。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。