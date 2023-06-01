停車不過五分鐘 錢包證件全被偷 法拉盛居民叫苦不迭

江先生鎖車時被尾隨。(江先生提供)

住在法拉盛 多年的江先生近日被一位「神偷」在眼皮底下偷走錢包和證件，報警後卻因證據不足無計可施，因此希望分享自己的經驗提醒市民，一定要隨時鎖車，確保鎖好後才離去。

江先生稱，事件發生在5月31日下午3時左右，他將車停在法拉盛的紐約美食 城，買了小票返回車輛拿零錢，然後進去買了飯，不過短短幾分鐘時間，出來後就發現自己車內的錢包、信用卡、現金還有駕照 和工卡等證件全沒了。

他跑去調美食城監控才發現，自己在停車時就已經被一位大爺尾隨，在他從車裡出來時，大爺繞到車的另一側偷偷拉開車門，導致車輛無法上鎖；而因為嘈雜的環境，江先生也沒有仔細聽車鎖上的聲音，於是就離開車而去。

從錄像中看到，該大爺十分謹慎，在江先生離開後，他還跟隨江先生進入美食城，確認江先生離開後，才返回車輛拉開車門拿走所有物品。

江先生返回車輛時，確實發現左後門被拉開小縫，因為監控錄像中未顯示其他人員靠近過車輛，江先生立即拿著錄像報案，但是警員稱，因為沒看出大爺手上拿了東西，所以沒有辦法確認是此人偷的。他們告訴江先生，如果發現自己的證件在日後被用於非法目的，那時可來報案。江先生對此苦笑，「出事了再找是不是太晚了」。

江先生說，他目前已經掛失銀行卡和相關證件，雖然整體損失不過200餘元，但是他在和周邊居民分享後，發現這不是個別現象，法拉盛常有人趁車主不注意微微拉開車門，導致車輛無法上鎖；再加上很多車都是自動鎖，人離車輛幾秒鐘會自動上鎖，習慣如此的車主常會疏於防範。

因此江先生提醒市民，就算是自動鎖，也要確認車輛上鎖後離開，確保安全。