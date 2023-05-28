我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

百次前科男反亞裔塗鴉 遭控仇恨犯罪

記者劉梓祁／紐約報導
擁有至少百項前科的馬里奧，日前因用噴漆寫了一條反亞裔的侮辱性語言再度被捕。(市警提供)
擁有至少百項前科的馬里奧，日前因用噴漆寫了一條反亞裔的侮辱性語言再度被捕。(市警提供)

一名約擁有100次前科的男子，日前在皇后區一間酒莊前用噴漆寫了一條反亞裔的侮辱性語言，被市警以仇恨犯罪和塗鴉及嚴重騷擾等兩項刑事罪名起訴；該名男子此前的逮捕紀錄，也都涉及盜竊或塗鴉行為。

根據市警，43歲的馬里奧(Angel Mario)在上月19日晚10時45分，搭乘A線地鐵在遠洛克威-莫特大道(Far Rockaway–Mott Avenue)地鐵站下車，隨後步行至莫特大道和海濱通道(Beach Channel Drive)的一個公車站，並選擇了莫特大道酒莊(Mott Avenue Liquor and Wine)作為目標，在商店大門上噴塗了「F--k you, g--k」字樣後便乘坐公車逃離現場。

馬里奧於23日被捕，面臨兩項刑事罪名指控，包括仇恨犯罪和塗鴉及嚴重騷擾等；市警局表示，仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)目前仍在調查此事件，並在上月底發布了由監控攝像頭拍下的嫌疑人圖像。

據了解，馬里奧登記住址為布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)的一處男性遊民收容所，且有至少100項的未封存被捕紀錄。

州懲教紀錄顯示，馬里奧曾因偷竊重罪在州監獄中服刑大約一年時間，隨後於2020年獲得假釋出獄；在那之前，他還曾因非法銷售受控制物質罪而被關押在州監獄四年時間，後於2012年獲釋出獄。

仇恨犯罪 地鐵站 監獄

上一則

坐車內假問路 男女劫匪搶華女項鍊

下一則

金光黨詐騙 假賣珠寶真偷飾品

延伸閱讀

新州特教師遭控虐童 用體操墊「關禁閉」

新州特教師遭控虐童 用體操墊「關禁閉」
散播「珊迪虎克槍擊案是騙局」 瓊斯遭控脫產規避賠款

散播「珊迪虎克槍擊案是騙局」 瓊斯遭控脫產規避賠款
普亭遭控主導綁架烏克蘭兒童 俄羅斯回擊通緝國際刑事法院檢察官

普亭遭控主導綁架烏克蘭兒童 俄羅斯回擊通緝國際刑事法院檢察官
俄3名極音速飛彈科學家遭控「嚴重叛國罪」 俄科學界反彈

俄3名極音速飛彈科學家遭控「嚴重叛國罪」 俄科學界反彈
世衛組織修訂肥胖管理方針 稱藥物並非萬靈丹

世衛組織修訂肥胖管理方針 稱藥物並非萬靈丹

熱門新聞

紐約法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

2023-05-20 12:59
（記者和釗宇攝影、市警局提供）

紐約地鐵狠推亞裔女險奪命 男嫌抓到了…受害者恐再不能行走

2023-05-23 13:03
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

2023-05-24 07:26
該男嫌推紐約一名亞裔女子，致其生命垂危。(市警局提供)

紐約地鐵站遭狠推 亞裔女頭撞列車…脊椎受傷命危

2023-05-22 13:08
EzriCare眼藥水因細菌污染被召回。(美聯社)

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

2023-05-20 21:12
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光