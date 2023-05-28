百次前科男反亞裔塗鴉 遭控仇恨犯罪

擁有至少百項前科的馬里奧，日前因用噴漆寫了一條反亞裔的侮辱性語言再度被捕。(市警提供)

一名約擁有100次前科的男子，日前在皇后區一間酒莊前用噴漆寫了一條反亞裔的侮辱性語言，被市警以仇恨犯罪 和塗鴉及嚴重騷擾等兩項刑事罪名起訴；該名男子此前的逮捕紀錄，也都涉及盜竊或塗鴉行為。

根據市警，43歲的馬里奧(Angel Mario)在上月19日晚10時45分，搭乘A線地鐵在遠洛克威-莫特大道(Far Rockaway–Mott Avenue)地鐵站 下車，隨後步行至莫特大道和海濱通道(Beach Channel Drive)的一個公車站，並選擇了莫特大道酒莊(Mott Avenue Liquor and Wine)作為目標，在商店大門上噴塗了「F--k you, g--k」字樣後便乘坐公車逃離現場。

馬里奧於23日被捕，面臨兩項刑事罪名指控，包括仇恨犯罪和塗鴉及嚴重騷擾等；市警局表示，仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)目前仍在調查此事件，並在上月底發布了由監控攝像頭拍下的嫌疑人圖像。

據了解，馬里奧登記住址為布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)的一處男性遊民收容所，且有至少100項的未封存被捕紀錄。

州懲教紀錄顯示，馬里奧曾因偷竊重罪在州監獄 中服刑大約一年時間，隨後於2020年獲得假釋出獄；在那之前，他還曾因非法銷售受控制物質罪而被關押在州監獄四年時間，後於2012年獲釋出獄。