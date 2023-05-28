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6青少年搶下東城潮店 打傷店員劫萬元商品

記者張晨／紐約報導
青少年團夥在五分局轄區搶劫潮牌店，得手萬元商品。(市警提供)
青少年團夥在五分局轄區搶劫潮牌店，得手萬元商品。(市警提供)

曼哈頓華埠市警五分局轄區近日發生一起搶劫案，六名青少年團夥光天化日下衝入位於下東城的一間潮牌店，搶劫萬元商品並打傷店員；一名16歲嫌犯現場被捕，其餘人逃逸；市警近日公布嫌犯體貌，徵詢線索以破案。

警方表示，案件發生在24日下午5時8分，一群六人進入了位於包厘街161號的服裝店艾娃畫廊(Ava Gallerie)內，從貨架上取下衣服，並拒絕付款離店。

警方稱，商店一名24歲的員工上前阻止，與對方發生肢體衝突，該名女員工被摔倒在地；嫌犯其中的五人沿包厘街向南逃跑，並帶走了價值約1萬700元的衣服，另一名16歲嫌犯在現場被捕，被控搶劫；受傷店員無生命危險，在現場拒絕醫療救治。

根據現場監控，現逃逸的五人均為非洲裔，且身材苗條的青少年。

警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，或知曉相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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