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布碌崙華男凌晨街頭遭暴力搶劫 被打至鼻青臉腫滿臉傷

記者顏潔恩／紐約即時報導
受害者被打得鼻青臉腫。(取自受害者社媒)
受害者被打得鼻青臉腫。(取自受害者社媒)

布碌崙(布魯克林)一名華男表示，日前凌晨走在回家路上，遭一名陌生男子搶劫，臉部被暴打得鼻青臉腫；受害者報案後也在社群媒體上陳述案發經過，表示未曾想過淪為攻擊案的受害者，提醒大眾外出要謹慎，據悉警方目前未將此案列為仇恨調查，只是單純搶劫案。

據61分局警方報告顯示，5月11日凌晨12時40分許，陳姓男子將車停靠在Beacon Court74街處，並下車朝北方走去，突然一名陌生男子出現在眼前，叫他交出身上的現金和車鑰匙；受害者試圖逃跑，但仍被對方暴打身體和頭部，造成多處嚴重畫傷和挫傷，劫匪搶走貴重物品後沿著Beacon Court向北逃逸。

受害者的現代(Hyundai)汽車鑰匙和錢包被搶走，其中錢包裡裝有3塊現金、兩張花旗銀行(CitiBank)信用卡、兩張大通銀行(Chase Bank)信用卡和銀行卡、Venmo卡、Paypal卡，還有第一資本金融集團(Capital One)、SoFi銀行卡各一張。受害者後來送往康尼島醫院接受治療，據初步調查，警方未將此案列進仇恨犯罪、幫派犯罪調查中。

55歲的受害者日前也在社群媒體中陳述案發經過，當時他剛下班，打算先回家餵貓再出門跟朋友聚會；將車停好後，他沒有馬上回到公寓，而是走到垃圾桶處丟水瓶，這時他察覺到身後有人，連忙喊了一聲「誰在那裡」，不料後腦勺隨即便被人打了一拳，接著推倒在地。

「給我你的錢，你這個愚蠢的中國人，閉嘴否則我會殺了你！」，劫匪朝他喊道，並繼續狠狠暴打他；受害者試圖反擊，過程中咬劫匪的手、踢了對方的腹股溝處，最終劫匪搶了他的車鑰匙和錢包後逃走。

當他大量流血倒地向鄰居求助時，大家竟都拒絕了，約10分鐘後，警方抵達現場錄取口供，他坐上救護車送往醫院治療；據其在社群媒體上分享的照片，受害者被打得鼻青臉腫、臉部多處縫針，傷勢看起來非常嚴重。

目前受害者已出院，但因生理、精神以及情緒上都受到極大創傷，還無法恢復工作；他表示，並不需要慈善捐款，只是想把這個經歷告訴更多人，因為此前也未曾想過這樣的事會發生在自己身上，「大家一定要注意周遭和保持警惕，維護自身的安全。」

社群媒體 信用卡 布碌崙

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