8大道網吧凌晨遭搶 歹徒得手近千元

嫌犯從布碌崙8大道華人網吧搶走近千元。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 一家華人經營的網吧近日遭遇武裝搶劫，嫌犯持槍犯案，搶走近千元，遭到警方通緝；目前警方公布嫌犯做案的圖像和錄像，呼籲知情者提供線索，協助將嫌犯捉拿歸案。

該起案件發生在市警72分局轄區內，本月5日凌晨約5時30分，嫌犯進入位於8大道4416號的「逆風網吧」(Ni Feng Internet Cafe)，當時一名21歲的男性員工前去開門，遭到嫌犯持槍威脅，強行進入店內。

嫌犯在入店後，跨入網吧櫃台，從收銀台中拿走約700元的現金，隨後他又從員工身上搶走約200元的現金，逃離現場，期間沒有人受傷。

根據警方描述，該名嫌犯為男性，有淺膚色，最後一次出現時身穿黑色夾克、戴口罩，下身藍色牛仔褲，腳穿黑色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。