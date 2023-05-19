我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

8大道網吧凌晨遭搶 歹徒得手近千元

記者胡聲橋／紐約報導
嫌犯從布碌崙8大道華人網吧搶走近千元。(警方提供)
嫌犯從布碌崙8大道華人網吧搶走近千元。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)8大道一家華人經營的網吧近日遭遇武裝搶劫，嫌犯持槍犯案，搶走近千元，遭到警方通緝；目前警方公布嫌犯做案的圖像和錄像，呼籲知情者提供線索，協助將嫌犯捉拿歸案。

該起案件發生在市警72分局轄區內，本月5日凌晨約5時30分，嫌犯進入位於8大道4416號的「逆風網吧」(Ni Feng Internet Cafe)，當時一名21歲的男性員工前去開門，遭到嫌犯持槍威脅，強行進入店內。

嫌犯在入店後，跨入網吧櫃台，從收銀台中拿走約700元的現金，隨後他又從員工身上搶走約200元的現金，逃離現場，期間沒有人受傷。

根據警方描述，該名嫌犯為男性，有淺膚色，最後一次出現時身穿黑色夾克、戴口罩，下身藍色牛仔褲，腳穿黑色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

8大道 手機 布碌崙

上一則

周末好去處／第五屆公校電影節 展映紐約學生創作

下一則

紐約客談／市府翻譯服務 改進空間仍大

延伸閱讀

周末這樣玩／豪華獨特的羅廸歐大道 比佛利山上的名街

周末這樣玩／豪華獨特的羅廸歐大道 比佛利山上的名街
皇后區爆2起模式滑板車搶劫案 包括法拉盛

皇后區爆2起模式滑板車搶劫案 包括法拉盛
洛城華人中醫診所 白天遭2非裔竊盜 盜刷卡近4000元

洛城華人中醫診所 白天遭2非裔竊盜 盜刷卡近4000元
華裔店主遇持槍搶劫 清潔工見義勇為獲表揚

華裔店主遇持槍搶劫 清潔工見義勇為獲表揚
8大道華社3人遭捅 非裔嫌在逃 警：傷者也不無辜

8大道華社3人遭捅 非裔嫌在逃 警：傷者也不無辜

熱門新聞

前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
紐約摩天大樓成群，雖然造就美麗的天際線，但學者研究發現建築群超重，使曼哈頓每年下沈1至2毫米。（美聯社）

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

2023-05-18 07:39
中國留學生方池感嘆，今年熱門專業也難找工作。(方池提供)

熱門專業投500份簡歷僅獲3面試 她最後悔這件事

2023-05-18 02:00
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

2023-05-16 07:43
紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

2023-05-12 07:45
研究表明，紐約市地鐵系統的污染程度達到令人擔憂的程度。(美聯社)

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

2023-05-14 07:47

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢