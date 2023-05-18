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據說一小時見效 皇室女性愛用這款除皺品

皇后區爆2起模式滑板車搶劫案 包括法拉盛

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)

皇后區連發兩起模式搶案，作案地點包括法拉盛，兩名劫匪團伙作案，作案目標為騎乘滑板車的民眾，將其從車上推下後搶走他的車逃走，截止18日劫匪仍在逃，警方17日晚公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，4月25日(周二)晚上7時52分左右，在皇后區115轄區，兩名陌生男子接近一名騎電動滑板車的40歲男性，強行將他從車上推了下來。 隨後騎車沿羅斯福大道向西逃跑。 作案過程中無人受傷。

同日晚約10時，在法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)35-10號附近，一名28歲男性被兩名騎著電動滑板車的陌生男子尾隨，強行將他從他騎乘的滑板車上推到地上，隨後騎上他的車沿大學點大道向南逃跑。作案過程中無人受傷。

警方表示，截止18日，案件仍在調查之中，案犯仍在逃，他們發布二嫌的作案照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

大學點 法拉盛 皇后區

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