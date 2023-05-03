曼哈頓華埠光天化日爆槍案 1男中彈

華埠2日早發生一起槍擊案，四人發生糾紛，其中一名男性突然掏槍射擊。圖為案發地。(記者和釗宇 / 攝影)

根據紐約市警，曼哈頓華埠 2日早發生一起槍擊案，四人在曼哈頓大橋下發生糾紛，其中一名男子突然掏槍射擊，另一名男子胸部中彈；近期東百老匯 怡東商場附近罪案多發，民眾表示，治安狀況近三年急劇惡化，希望增加警力維持治安；社區人士則說，復興東百老匯商機、增加人流，才是改善治安的長久之計。

警方表示，案件發生在2日早9時30分左右，在曼哈頓大橋下顯利街(Henry St.)交市場街(Market St.)附近街區，距離蘇菲愛琳洛伯公園(Sophie Irene Loeb Playground)約一個街區，一名女性和她的一位男性友人行經該處，與另外兩名男子爆發衝突；其中一名男子朝著女子臉部揮拳，女子的男性友人跳出來保護她，卻遭到另一名男子槍擊，胸部中彈。

根據當地一名保安沃克(Sherman Walker)稱，案發當時，警方就在附近清理曼哈頓橋下的遊民 帳篷；警方趕到現場後隨即逮捕了開槍男子，收繳了武器；還有一名警察正在給傷者急救，約10分鐘後救護車趕到，將傷者接走。

警方表示，目前尚不清楚雙方糾紛的原因，被逮捕的開槍者也尚未被控罪，也未透露涉事人員的族裔和其他身分信息，僅表示傷者是一名40歲男性，已被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，目前情況穩定。

民眾表示，遊民數量增多是華埠治安惡化的主因。(記者和釗宇 / 攝影)

案發地附近一家參茸行員工李女士目擊了當時情況，她表示，涉案人員看起來可能是遊民，但不知四人為何起爭執；李女士表示，每天早上都有不少遊民在東百老匯遊蕩，「很多遊民精神不正常，會無端破壞擺在外面的商品；以前我們夏天都可以做到晚上8、9時，現在只好5、6時就關門。」

參茸行張老闆也聽聞該案，他說，近兩、三年來東百老匯治安明顯變差，與遊民增加有很大關係，「大家都感到不安全，希望警察能24小時守著。」

華埠2日早發生一起槍擊案，四人發生糾紛，其中一名男性突然掏槍射擊。圖為案發地。(記者和釗宇 / 攝影)

在案發街區從事清潔工作的鄺先生則表示，東百老匯的遊民數量疫情後起碼增加了十倍，「政府有意在華埠建遊民收容所，搞得遵紀守法的市民沒法好好生活，希望有更多警察巡邏，起碼能起到一定的震懾作用。」

民眾表示，遊民數量增多是華埠治安惡化的主因。(記者和釗宇 / 攝影)

大華埠民權聯盟執行總監王鏑則表示，數據顯示，華埠東部的東百老匯、地威臣街、顯利街和市場街等曼哈頓大橋下方街區，是整個華埠罪案最多的地區；因為附近有三家戒毒所，再加上橋下光線較差，罪案容易發生，而且毒品交易氾濫；他表示，一些吸毒遊民經常會因購買毒品引起金錢糾紛，進而發生暴力衝突。

華埠2日早發生一起槍擊案，四人發生糾紛，其中一名男性突然掏槍射擊。圖為案發地。(記者和釗宇 / 攝影)

東百老匯此前發生多起暴力劫車案，王鏑說，此前五分局在警民會上已經表示要增加東百老匯的巡邏警力，但目前看起來仍沒有大的改善；但他表示，依靠警察被動維持治安不是長久之計，關鍵還是要靠社區發展，華埠近十多年來人口流失才是犯罪高發的主因，「只有社區活絡、人流增加，才能從根本上減少罪案。」