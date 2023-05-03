否認過度使用武力 懲教局長：監獄愈來愈安全

市監獄暴力頻發未得控制，懲教局長稱事態已好轉。(線上會議截圖)

美國司法部(Justice Department)日前表示，紐約市 的監獄 仍然沒有達到2015年聯邦法院法令規定的幾個關鍵目標，包括存在大量暴力和過度使用武力等問題；對此市懲教局(DOC)局長莫利納(Louis Molina)回應，數據表明，與近年來相比，監獄愈來愈安全，條件也在改善。

曼哈頓 助理檢察官鮑威爾(Jeffrey Powell)在日前聯邦法院舉行的聽證會上，對雷克島監獄和其他城市監獄的情況評估；他說，自法令生效近八年以來，市懲教部門尚未遵守法令的規定，限制懲教人員過度使用武力，改善使用武力的調查；2022年有434次使用武力導致嚴重傷害，是2020年的兩倍，是2016年的六倍。

紐約市監獄內的暴力情況仍在發生，對此市懲教局否認。(Getty Images)

莫利納則反列出了一系列統計數據，他說，與近年來相比，監獄愈來愈安全，工作人員開始上班，條件也在改善；與去年同期相比，劃傷、捅傷案件已下降了40%，對獄監的攻擊行為也減少了18%。

「我們不認為這一紀錄讓人感到樂觀」，法律援助協會(Legal Aid Society)的辛普森(Kayla Simpson)表示，使用武力在這個體系中根深蒂固，使用武力是他們工作的常態，而不是漏洞；在其他系統中被認為是重大事件，在這裡卻是例行公事。

曼哈頓聯邦法官泰勒(Laura Taylor)將另一個開庭日期定在8月，並敦促雙方採取緊急行動。

莫利納在當晚的市府公共安全記者會上，獲得市長公共安全辦公室運營主管邁耶斯(Justin Meyers)的稱讚，指他的領導一直在不斷推進，並進行必要的系統性改革，使懲教部門度過了這段艱難時期。