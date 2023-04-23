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華裔Uber司機拒改下車地點 遭2非裔女打劫

記者顏潔恩／紐約報導
一名華裔司機日前在班森賀載人，險些被劫。圖非當事車輛。(記者顏嘉瑩／攝影)
一名華裔司機日前在班森賀載人，險些被劫。圖非當事車輛。(記者顏嘉瑩／攝影)

一名華裔優步(Uber)司機日前在布碌崙(布魯克林)班森賀接客，上車後的兩名女乘客卻以更改下車地址刁難，遭到拒絕後開始威脅司機，並企圖搶走受害者車內的財物；在受害者報案後，警方及時趕到現場搜索兩名女嫌的身影，並將她們逮捕控罪，面臨多項企圖搶劫罪名。

62分局紀錄顯示，本月15日凌晨3時20分許，25歲的華裔優步司機在貝斯大道(Bath Avenue)交灣34街，接了兩名非洲裔女子，下車地點原定在Shore Parkway一帶，但兩人上車後，要求司機載她們到另一個不同的地址，司機向兩人解釋臨時更改目的地不符合規定，便將車停靠在路旁，要求兩人下車。

兩名女乘客不但拒絕下車，還在車內拖延折騰了數十分鐘，更揚言要傷害司機，其中一人還舉起拳頭威脅，考慮到自身的安危，司機立即拔走車鑰匙下車。

在司機下車後，其中一名女乘客也下車跑向駕駛座，試圖將司機的車輛開走，不知道車鑰匙已被拔走的兩人，還在車內尋找了一番。

找不到車鑰匙後，其中一嫌又下車威脅司機交出車鑰匙，遭到拒絕後，兩人便搶走在車內搜到的支票簿，以及另外一輛汽車鑰匙，接著撒腿逃離現場。

受害者報警後，62分局出動警車在附近搜索，成功將兩人逮捕，兩名女嫌分別是22歲的Iyonna Young和Fatimah Adegoke。

目前兩人已被送往布碌崙刑事法庭，面臨企圖搶劫、騷擾、威脅、微竊(Petit Larceny)等罪名，下次出庭日期是6月15日(周四)。

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