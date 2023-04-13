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布朗士華男被撞身亡 肇事者自首：未覺撞人 看新聞悔悟

記者張晨／紐約即時報導
華裔耆老布朗士家門口遭超速者撞亡，肇事者自首稱當時不知撞了人。(取自谷歌地圖)
華裔耆老布朗士家門口遭超速者撞亡，肇事者自首稱當時不知撞了人。(取自谷歌地圖)

紐約市布朗士區近日發生一起超速肇事逃逸事故，一名從福州移民來美的華人長者騎著電單車被撞身亡，而恰巧其家人路過，看到橫躺在地上的人衣著熟悉，隨後才目睹了這一親人離世的殘酷場景；肇事司機13日與律師一同自首，稱自己駕駛朋友車輛未覺撞人，第二天看到新聞後回想才覺得「時間、地點相似」。

31歲的貝里奧斯(Emilio Berrios)當日在律師拉姆查里塔(Nicholas Ramcharitar)的陪同下，來到49分局轄區自首；他說，案發當晚，自己原本坐在朋友皮卡車的副駕，但朋友突然說身體不適，希望由他來開；貝里奧斯持有駕照，剛剛從佛羅里達轉到紐約。

「這不是我的車，我還沒開習慣。」貝里奧斯說，且當晚天氣很糟糕，下著雨，他的視野模糊；「但我自首是想對所發生的事盡可能多承擔責任和義務。」

警方表示，案件發生在5日晚11點22分左右，64歲的潘華(Hua Pan，音譯)在皮爾斯大道(Pierce avenue)向東騎行，在穿過莫里斯公園(Morris Park)的威廉斯堡大橋路(Williambridge Road)時，被一輛向北行駛的白色皮卡車撞上，潘華連車帶人一起被撞飛到街旁的人行道上。

警方稱，潘華當時是在綠燈下騎行，有先行權，而皮卡駕駛明顯在超速的情況下闖紅燈；在發現自己撞到人後，肇事者並沒有下車查看傷者情況，反而選擇猛踩油門，繼續沿威廉斯堡大橋路向北逃逸。

救援人員發現潘華住在距離案發地，皮爾斯大街不到200呎的地方，頭部受重傷，躺在路旁；醫護人員立即將傷者送往雅可比醫院(Jacobi Hospital)，仍宣告不治。

潘華的女婿說，他和妻子在回家的路上遇到了這起事故；「我們走過那裡，看到他是華人，又發現他穿的衣服有些似曾相識」，他女婿表示，「當時我們12歲的孩子也從房子裡走出來，看到了這一幕，他現在整晚都睡不著。」

受害者家人表示，潘華來自福建省，大約30年前移民到美國，一直從事餐館工作，原本計畫65歲就退休，不想卻在退休前一年遭遇橫禍。

威廉 退休 華人

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