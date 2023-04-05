青少年團夥曼哈頓韓國城地鐵站毆打搶劫乘客，華埠轄區被捕。(市警提供)

曼哈頓 近韓國城的先鋒廣場(Herald Square)地鐵站 近日發生一起團夥暴力搶劫，嫌犯成員均為青少年，不但搶劫兩名受害者財物更暴力毆打；警方5日表示，4日這夥人再次出沒曼哈頓下城華埠五分局轄區錢伯斯(Chambers St.)地鐵站，被執勤警員認出逮捕。

警方表示，暴力搶劫發生在2日晚間，在34街地鐵站一輛1號列車上，兩名14歲和15歲的女孩和兩名15歲和16歲的男孩，夥同21歲的雷諾茲(Kareem Reyolds)和29歲的卡邁克爾(Kyle Carmichael)，將一名39歲的男乘客和一名40歲的女乘客團團圍住。

警方稱，這夥人揮舞著彈簧刀具威脅恐嚇受害者，要求女乘客交出手機 ，並揮拳毆打其臉部，團夥的其他成員則要求男乘客交出鞋子、手機和錢包，得手後在28街站逃逸；此案造成受害者受輕傷，送醫後有望康復。

市警在3日公布了這夥嫌犯的體貌，徵詢線索以破案；但很快在4日，即使下城法院地區因川普案被人群填滿，但警方依舊在錢伯斯地鐵站附近將他們認出，並將其逮捕。

目前嫌犯六人被控搶劫，卡邁克爾還將面臨非法持有武器的罪名；四名被捕的未成年嫌犯的名字未被公布。