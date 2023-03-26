美國想禁TikTok 歐凱秀：證據不足行不通

國會議員歐凱秀發帖表示，自己不同意TikTok在全美被禁。(取自歐凱秀TikTok)

紐約州聯邦眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)25日凌晨在個人TikTok 發帖，指責拜登政府試圖查禁短影音平台TikTok的做法不對，且自己未收到TikTok有潛在國安威脅的簡報，要求美國政府學習歐盟推出用戶信息保護法。

歐凱秀在這條約三分鐘的短視頻中表示，這是她首條專門錄製的TikTok視頻，內容也是首次在公開場合針對TikTok發表的評論；她反對在美國禁TikTok，因為過去美國政府從未禁止任何在境內運營的社群媒體 ，更何況這是一個在全美擁有1.5億用戶的平台。

對於美方擔心中國當局可能利用TikTok，收集民眾信息的討論，歐凱秀表示，其他的美國社群媒體公司都可以在用戶不知情的情況下，深度收集個人信息，但政府卻未出台相應的限制和保護措施。她在陳述該論點時，背景搭配臉書母公司Meta也曾被NPR報導，花費重金收集用戶個人信息的新聞。

「美國是大型已開發國家中，唯一一個沒有出台重點立法，來保護個人數據和隱私的國家」；歐凱秀說，歐盟就有「常規數據保護規範」(General Data Protection Regulation)來強迫社群媒體公司不得在用戶不知情的情況下，收集個人數據。

歐凱秀表示，問題的重點不在禁止某個社群媒體公司，而是美國應該推出舉措，禁止社群媒體公司剝奪民眾對信息收集說「不 」的權利。

她還說，通常若是真的存在潛在國家安全威脅，那麼國會議員會收到簡報，但目前他們並未收到任何關於TikTok有潛在國安威脅的報告，「在這種證據不足的情況下就要禁止TikTok，這個做法在我這裡行不通」。

另一位進步派民主黨籍紐約州聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)也在本周於眾院外舉行記者會談論TikTok的優點，他表示，拜登政府迄今沒能拿出強而有力的證據，來證明TikTok影音平台受到中國官方操控，「TikTok遭到鎖定可能是因為『反中論調的仇外心理』，我們怎麼把自己搞得如此這般歇斯底里，拚命要讓TikTok當代罪羔羊？」