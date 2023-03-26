我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

台宏斷交2小時 中國火速宣布與宏都拉斯建交

美國想禁TikTok 歐凱秀：證據不足行不通

記者張心／紐約報導
國會議員歐凱秀發帖表示，自己不同意TikTok在全美被禁。(取自歐凱秀TikTok)
國會議員歐凱秀發帖表示，自己不同意TikTok在全美被禁。(取自歐凱秀TikTok)

紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)25日凌晨在個人TikTok發帖，指責拜登政府試圖查禁短影音平台TikTok的做法不對，且自己未收到TikTok有潛在國安威脅的簡報，要求美國政府學習歐盟推出用戶信息保護法。

歐凱秀在這條約三分鐘的短視頻中表示，這是她首條專門錄製的TikTok視頻，內容也是首次在公開場合針對TikTok發表的評論；她反對在美國禁TikTok，因為過去美國政府從未禁止任何在境內運營的社群媒體，更何況這是一個在全美擁有1.5億用戶的平台。

對於美方擔心中國當局可能利用TikTok，收集民眾信息的討論，歐凱秀表示，其他的美國社群媒體公司都可以在用戶不知情的情況下，深度收集個人信息，但政府卻未出台相應的限制和保護措施。她在陳述該論點時，背景搭配臉書母公司Meta也曾被NPR報導，花費重金收集用戶個人信息的新聞。

「美國是大型已開發國家中，唯一一個沒有出台重點立法，來保護個人數據和隱私的國家」；歐凱秀說，歐盟就有「常規數據保護規範」(General Data Protection Regulation)來強迫社群媒體公司不得在用戶不知情的情況下，收集個人數據。

歐凱秀表示，問題的重點不在禁止某個社群媒體公司，而是美國應該推出舉措，禁止社群媒體公司剝奪民眾對信息收集說「不 」的權利。

她還說，通常若是真的存在潛在國家安全威脅，那麼國會議員會收到簡報，但目前他們並未收到任何關於TikTok有潛在國安威脅的報告，「在這種證據不足的情況下就要禁止TikTok，這個做法在我這裡行不通」。

另一位進步派民主黨籍紐約州聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)也在本周於眾院外舉行記者會談論TikTok的優點，他表示，拜登政府迄今沒能拿出強而有力的證據，來證明TikTok影音平台受到中國官方操控，「TikTok遭到鎖定可能是因為『反中論調的仇外心理』，我們怎麼把自己搞得如此這般歇斯底里，拚命要讓TikTok當代罪羔羊？」

TikTok 社群媒體 歐凱秀

上一則

紐約州新法為酒駕「開綠燈」 駕駛重罪駁回率飆升

下一則

2女車廂吸菸被阻 惱羞成怒攻擊乘客

延伸閱讀

專門錄視頻發聲 歐凱秀：證據不足就禁TikTok行不通

專門錄視頻發聲 歐凱秀：證據不足就禁TikTok行不通
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
TikTok聽證後 麥卡錫稱兩黨對禁令有共識 民主黨仍分歧

TikTok聽證後 麥卡錫稱兩黨對禁令有共識 民主黨仍分歧
美加聯手阻無證移民、投資半導體 大國競合動作頻

美加聯手阻無證移民、投資半導體 大國競合動作頻
普立茲得主爆：美德共謀「準備新聞」 掩蓋拜登炸北溪

普立茲得主爆：美德共謀「準備新聞」 掩蓋拜登炸北溪

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

2023-03-18 13:00
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴