下東城盜竊頻發 警籲商家加裝標示可嚴辦

七分局鄰里會探討分區治安。(記者張晨／攝影)

曼哈頓下東城市警七分局轄區日前舉行鄰里警民會，表示入室盜竊仍頻繁，呼籲商家可加上私人用地，禁止穿越的標示，若嫌犯被捕則可以更高罪責控罪；另外該分局也分享，轄區內整體犯罪率下降31%，在過去28天內，除了重罪攻擊有增加外，其餘犯罪數據均為下降。

該分局於16日舉辦的鄰里會屬七分局B區，與華埠 接壤，有大量的華裔住戶及商家；B區警員佩爾多莫(Jennifer Perdomo)和索托(Mark Soto)表示，該區搶劫案雖也有所上升，但嫌犯均已逮捕。

警佐休斯(William Hughes)提醒轄區商戶，目前也觀察到入室盜竊發生頻繁，商家可懸掛私人用地，禁止穿越的標示，這樣在罪案發生時警方可以更高罪責的入室盜竊控罪，而非竊案。

其餘案件發生較多的為沿路搶劫手機，或華人 巴士站口角升級為搶劫的案件，民眾外出需特別留意；除此之外，警方也在格蘭街(Grand St.)的公校附近加派警力，避免學生間以玩笑打鬧升級為真正肢體衝突的問題。

隨著氣溫逐漸回升，下東城的生活質量問題也逐漸浮出水面，與會民眾抱怨東堅尼路(Canal St.)的開放街道，已經變成了「鬥獸場」，夜晚有人攜帶揚聲器音樂噪聲震天，酒瓶遍地，大麻味也飄入住戶家中。

與會民眾支持，附近居民還多為低收入 華人家庭，夏天時人們買不起空調只能把窗戶打開，這樣的環境嚴重影響著他們的生活，而他們又因語言不通，永遠不會站出來阻止；「這是在占社區的便宜。」

警方也表示，如今現在每班巡邏都增派了車輛，在發現問題時也會及時制止，但呼籲民眾積極撥打311投訴，或遇緊急情況時撥打911報警。