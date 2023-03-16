紐約法拉盛弒母韓裔男 被控謀殺 罪成面臨25年至終身監禁

案發地點。（本報檔案照)

皇后區 檢察官凱茲 (Melinda Katz) 16日宣布，涉嫌將母親刺死的法拉盛 20歲韓裔 男子趙丹尼(Dennis Cho，以下均為音譯)當日在皇后區刑事法院過堂，被控二級謀殺罪等，罪成將面臨25年至終身監禁。

根據檢方，居住在法拉盛191街的20歲韓裔男子趙丹尼，16日過堂，被控二級謀殺、兩項一級藐視法庭、兩項三級攻擊、四級非法持武、及二級騷擾七項罪名，法官訂於5月3日再次庭審此案，罪成他將面臨25年至終身監禁。

2月24日(周五)下午1時至2時間，趙丹尼與59歲的母親趙賢淑(Hyun Sook Cho)一同在家，他向她的背部捅了多刀，最終導致她死亡。此外，趙丹尼與他的61歲的父親趙勝吾(Seong Woo Cho)也發生衝突，導致父親手部撕裂，之後，趙丹尼開始勒緊趙勝吾的頸部。

凱茲表示，被告涉嫌以殘忍、冷血的方式刺死他的母親，這是一種極其可怕的罪行，是任何家庭都不應該忍受的殘酷襲擊。

本報此前報導，案發當時，趙賢淑身中數刀，失去意識倒於臥室地板，經急救人員送醫搶救無效後離世，丈夫身上也多處受傷，但拒絕接受治療。附近居民表示，社區過去安全無血案，過去曾聽過死者屋內傳出爭吵聲，但從未聽過有打鬥或其他暴力行為，疑為家庭糾紛引殺機。印象中被告是一個十分有禮貌的少年，死者丈夫則是一位十分努力工作的人，平時經常幫助鄰里剷雪等，相信血案是一件「家庭慘劇」。