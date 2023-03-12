市警緬街驅趕無證攤商 15日起嚴打

有警員在緬街巡查並告誡無證商販盡快撤離。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區法拉盛 市議員黃敏儀日前與社區代表呼籲整治緬街愈發嚴重的無證擺攤現象，督促市府及警方強力執行緬街禁止擺攤的法規；11日在街上，可見有多位警員來回巡查，告誡無證商販盡快撤離，並提醒將於15日(周三)開始嚴打。

儘管由該選區前市議員顧雅明提出，在法拉盛市中心區部分路段禁止擺攤的法規已在2019年生效，但疫情後，無證攤販占據街頭販售貨物的情況愈加嚴重，給周邊居民及商戶帶來滋擾。

11日有至少五位109分局警員在緬街巡查，用粵語或普通話告誡沿街小販並派發告示，提醒15日前須撤離，否則將對違規者開罰。

告示上寫著「一條來自紐約市 警局109分局的信息」，內容表示，從2019年4月25日起，紐約市已立法禁止法拉盛多處的街道攤販，包括北方大道以北、友聯街以東等。

市警109分局表示，儘管此法律已在四年前生效，但前任市長沒有對其投入足夠精力，市長亞當斯 (Eric Adams)將在近期加強執法；15日起將與市消費者和工人保護局(DCWP)及市清潔局聯合執法，若發現禁止區域內有小販擺攤，將對其罰款或沒收商品。