竊車胎、搶劫頻傳…法拉盛治安堪憂

警局為四名警察授予月度警察表彰。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區法拉盛 109市警分局近日召開月度警民會，指偷竊車胎案及搶劫案，在法拉盛情況嚴重，近兩周至三周，轄區內已有至少十輛汽車 被竊車胎及輪圈(rims)。

109分局局長霍爾(Louron E. Hall)表示，在最近兩到三周，法拉盛十輛汽車被偷輪胎與胎圈，遭竊最嚴重的是本田Accord以及本田CR-V等。在最近28天，偷汽車或汽車零件的竊案也有30起，比去年同期增長76.5%。據悉，偷車輪及胎圈的竊賊作案快，一套四件輪胎及輪圈，放在網上可賣800元，由於這些車款都是流行車型，所以被偷得最多。

他還表示，搶劫案也在法拉盛攀升，最近28天共發生29起搶劫案，平均每天一起。不過搶案的逮捕率也更高，增長50%。此外在市中心，扒手問題猖獗，新世界商場及天景購物中心，竊案顯著，市中心的華人超市，也屢報扒手案。這些扒手的主要下手目標為年邁的婦女，他們假意路過碰撞，從她們的包裡竊取手機、錢包等隨身財物。

當日警民會上，警局還為四名警察 Alexander Rich、Stanley Przedwiecki、Anthony Cutaia、Andy Peralta授予月度警察表彰。

上月14日晚10時左右，上述警員接到報警趕到法蘭克林大道(Franklin Ave.)近帕森斯大道(Parsons Blvd.)現場，一名亞裔女子表示她被幾位西語裔男子持槍搶劫，他們隨後乘電單車逃逸，隨後警察們展開搜索，鎖定兩名符合外貌特徵描述的兩位男子，抓獲其中一名下車、試圖徒步逃逸的未成年嫌犯，並在他身上發現一把.22口徑槍枝，在調查中，嫌犯表示他還參與了發生在法拉盛及其他地區的另外六起持槍搶劫案。