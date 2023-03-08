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紐約法拉盛百萬珠寶搶案 警公布2嫌近身照

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
第一嫌近身照。(市警局提供)
第一嫌近身照。(市警局提供)

發生在皇后區法拉盛的珠寶店持槍搶案，警方8日公布二嫌近身照，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，2月22日下午2時30分左右，在法拉盛市中心富頓一號廣場二樓，涉案劫匪趁著店主離開取餐，店內僅剩店主79歲的母親時，佯裝是亞馬遜送貨人員入內搶劫。他們毆打及腳踢店主母親，用槍指向她的頭，逼問保險箱密碼，最後得手約百萬元珠寶。

警方8日表示公布二嫌近身照，呼籲知情民眾提供線索，此前，警方則表示嫌犯由原先鎖定的二男，升級為四名男性，並曾公布追加二嫌的作案照片及涉案車輛照片，作案後，劫匪搭乘一輛在車前面未安裝車牌的黑色賓士(Mercedes-Benz，或譯奔馳)轎車逃離，最後一次被發現在法拉盛大學點大道及34街交界。

知情民眾提供線索可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

第二嫌近身照。(市警局提供)
第二嫌近身照。(市警局提供)

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