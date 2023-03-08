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大學點遭砸中餐館損失2萬 知情者：私人糾紛個案

記者鄭怡嫣／紐約報導
大學點海鮮店被砸搶，警方持續調查。(讀者提供)
大學點海鮮店被砸搶，警方持續調查。(讀者提供)

皇后區大學點海鮮中餐館日前遭青少年團夥打砸，餐館老闆表示，損失逾2萬元，因顧客恐懼也流失生意，社區民眾則擔憂青少年犯罪愈演愈烈，呼籲增加警力，家長應留意子女交友狀況。

影音來源：讀者提供

根據市警局，4日(周六)晚約8時15分，位於127街近20大道的一家華人海鮮餐廳被襲擊，十多名蒙面青少年衝入店內，掀砸桌椅，並破壞一扇巨大窗戶。老闆胡Tony7日表示，作案的少年多數為亞裔，先在樓下集合，乘坐電梯一同上來打砸店內。當時，店裡還有30多名客人正在用餐，許多人未付錢就逃離。之後，也有顧客因恐懼取消訂單。損失經清點共計2萬多元，目前不知是否能夠通過保險理賠。

當地市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)以及參選人艾維拉(Tony Avella)，7日均造訪該店。帕拉迪諾表示，大學點警力不足，上周已與市長辦公室合作，在109分局增加50名新警員，將很快到位，109分局也承諾在大學點增加巡邏。艾維樂則表示，感謝109分局行動迅速，幫餐館老闆立案並展開調查，他與老闆商量，已發起Gofundme眾籌，幫助支付損失。

居民瓊芳表示，青少年犯罪問題嚴峻。法律對未成年的懲處較輕，但被帶到警局問話，登記身分，恐留下案底，影響未來，呼籲家長多關心子女。警方指暫未逮捕嫌犯，案件仍在調查。消息人士曾指，事件據說為私人糾紛引起，但青少年在社區到處打砸搶，屬網路謠傳。

大學點 亞裔 皇后區

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