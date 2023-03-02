布碌崙2華人網吧同夜遭劫 警緝匪

「新人類網咖」日前凌晨遭人搶劫。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 華社兩間華人網吧1日凌晨先後遭人搶劫，一名疑似西語裔男子偽裝顧客，持刀搶走數百元現金；市警3月1日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

3月1日凌晨1時40分許，一名男子進入位於59街的「新人類網咖」，威脅在櫃台內一名華裔男員工交出現金，還走進櫃台內與員工打鬥。顧客們見狀起身，原本想幫忙，但見劫匪手裡的武器不敢輕舉妄動。劫匪用刀襲擊該名員工，並從收銀機搶走400元。

一小時多後，該名劫匪來到另一家網吧，距離前一家僅三條街，位於59街的「網吧部落」，直接從收銀機搶走不明金額；在兩個月前，這家網吧才被四名外族裔劫匪持刀槍打劫200元及顧客的五部手機 ，嫌犯尚未落網，又再爆搶案。

劫匪持刀威脅員工。(市警提供)

「新人類網咖」案發時在場的顧客王先生回憶，員工起初以為對方要買彩票，可能無法溝通，男子兩次想闖進櫃台，被員工攔下；不料最後還是溜進去，結果與員工打鬥，所幸劫匪用的刀很鈍，員工背後被畫了兩刀只是皮外傷。王先生表示，當時見員工非常緊張，大夥站起身想上前幫忙，但當下看不清劫匪所持武器，猜他單槍匹馬犯案，很可能持槍，只好讓劫匪得逞。

根據警方描述，劫匪犯案時身穿全黑衣褲、戴米白色棒球帽；知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。