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非裔盜賊團夥砸搶蘇活區精品店 行李袋拎走5萬元商品

記者張晨／紐約報導
非裔盜賊團夥洗劫蘇活區精品店。(市警提供)
非裔盜賊團夥洗劫蘇活區精品店。(市警提供)

曼哈頓蘇活區近日再次發生精品店入室盜竊案，一非洲裔團夥暴力砸開紀梵希(Givenchy)門店，用大行李袋拎走價值5萬商品；警方公布照片，徵詢線報。

警方表示，案件發生在11日早7時27分，一非洲裔團夥用錘子雜碎紀梵希格林街(Greene St.)94號前門窗戶，進入店內後開始大肆洗劫，盜走店內物品，包括手提包、鞋履服飾等，用大行李袋兜走，總價值約5萬元，然後沿著格林街向西豪斯頓街(West Houston St.)逃逸。

曼哈頓南區警署(Midtown South Precinct)因罪案密集、人手短缺，成為全市犯罪率漲幅最大的轄區之一。根據市警最新數據，曼哈頓南區警署轄區入店行竊案激增近60%，比2021年增加1000起；統計顯示，這一激增主要是由價值1000元以下的輕竊案造成，數量從2021年的1572起增加到去年的2503起。

但數據顯示，演變為暴力的商店盜竊案也增加了一倍多。警方紀錄2022年有219起搶劫案始於入店行竊，而前一年只有95起。就華埠而言，入店盜竊也非常頻繁，但由於案發商鋪分散，警力有限，商家報警應對不暇。

警方呼籲民眾留意相關歹徒，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

影音來源：市警提供

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