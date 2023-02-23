布碌崙貨車遭砸窗被盜千元 警緝非洲裔男子

警方呼籲民眾提供線索，幫助逮捕一名上個月涉嫌盜竊的非洲裔男子。(市警提供)

紐約市 一名卡車司機上個月在布碌崙 (布魯克林)一間小雜貨店(Deli)運送貨物，期間一名非洲裔男子趁其不備，打破車窗盜走車上的1000元現金；經過一個多月的調查，紐約市警23日公布通緝 圖，呼籲民眾提供線索。

該案發生於1月6日上午10時30分許，在海洋丘(Ocean Hill)當地著名的商業地段的Eastern Parkway交大西洋大道(Atlantic Avenue)，一名司機將卡車停在路旁便下車搬運貨物；一名路過的非洲裔男子見狀，趁無人注意打破駕駛邊上的車窗，將放在裡面的背包盜走，逃跑離開現場。

司機向警方表示，包內有大約1000元現金，警員當時派人到附近搜索，未能尋獲竊賊；而經過一番追查後，警方23日公布嫌犯的通緝圖，形容他是中等身材的成年男子，犯案時身穿黑色連帽衛衣、深色外套、黑色褲子、球鞋。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。