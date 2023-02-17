攜槍開贓車 法拉盛偷車慣犯遭逮…去年至今已被抓4次

109分局警方破獲偷車案，並查獲幽靈槍枝。(市警局提供)

法拉盛 地區偵破竊車及非法持槍案件，兩嫌持有一輛贓車被警方發現，還在他們身上搜出兩把幽靈槍，警方調查發現20歲出頭的兩人是偷車慣犯，今年及去年，已有四起偷車被捕紀錄。

15日下午近5時，警方在白石鎮147街交第六大道，發現兩名嫌犯持有贓車，經調查將他們逮捕。兩人為報住皇后區 木邊的20歲西語裔男子柯里拉(David Coria)以及21歲西語裔男子里維拉(Jose Luis Rivera)，身上還有兩把沒有序列號的幽靈槍，被控非法持武、非法持有管控物質等罪。

警方逮捕紀錄顯示，兩人是偷車慣犯，在去年及今年已被抓四次。本月3日上午11時，一27歲女子停在皇后大道(Queens Blvd.)73-00號的2013款奧迪轎車被偷，兩人被捕並被罪。1月24日下午3時，一51歲女子停在木邊大道(Woodside Ave.)69-11號前的2016年款奔馳車也被兩人偷走。

2022年11月27日凌晨，在皇后區傑克森高地(Jackson Heights)，他們偷走一輛33歲男子的2022年款本田雅閣汽車 。4月24日，又偷走木邊65Place51-52號前一輛2019年款速霸陸汽車。