仇亞案中遭撤職 前仇恨犯罪小組官員控市府毀仕途

市警仇恨犯罪小組前指揮官科莉。(Getty Images)

紐約市警前仇恨犯罪 小組(Hate Crimes Task Force)指揮官科莉(Jessica Corey)在2022年因不當處理一起反亞裔仇恨犯罪被媒體曝光，她指責一韓裔 女子不應拿手機拍攝嫌犯激怒對方，並告知這不是一起仇恨犯罪。她之後被市長亞當斯 調職。科莉本周繼續就此向法院提告亞當斯及市府，稱她的名譽、工作因此完全終結。

韓裔女子李埃斯特(Esther Lee)2021年在曼哈頓中城地鐵遭一非洲裔男子辱罵「危險攜帶者」，被犯吐口水，辱罵「傻x、婊子」長達幾分鐘，但其中並未包含「亞裔」字眼。李埃斯特報警，配合仇恨犯罪小組調查時，科莉卻對受害人說，「妳不該用手機拍他，因為可能觸怒了他。」此事遭媒體爆光後，她很快被調離仇恨犯罪小組。

根據她提交的訴訟，「科莉受到毫無根據的指責，個人名譽及工作也因此被毀。在公開場合「總感到尷尬和羞辱」。科莉稱她處理該案的方式「完全恰當且具有職業敏感度」，包括諮詢市警法律部門和曼哈頓檢察官辦公室，但後者最終選擇不將此案作為仇恨犯罪起訴。

除市府外控訴也涉及民選官員，包括皇后區市議員元在熙(Julie Won)，訴訟稱由於政客評論，科莉「受到嚴重的污名化」，失去指揮權和「職業前景」。去年5月，科莉已向市府提出100萬元誹謗索賠。科莉於1992年加入市警，2000年成為警佐，2002年升巡官，2006年升警官，2013年成為副督察；2018年的年薪為16萬7047元，而且沒有加班，30年來並無公開的職業醜聞。