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紐約市血腥周末 12人遭槍擊釀2死

記者張晨／紐約報導
紐約市血腥周末15小時12人遭槍擊，共兩人亡。(記者張晨／攝影)
紐約市血腥周末15小時12人遭槍擊，共兩人亡。(記者張晨／攝影)

本周為超級盃周末，但在紐約市卻也是血腥周末；市警11日表示，在從10日下午至11日清晨的15小時中，全市共有12人被槍擊，其中兩人死亡，地點遍布曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區以及布朗士

警方表示，從10日下午2時30分到11日凌晨5時之間，布朗士有六人被槍擊，布魯克林有四人，曼哈頓及皇后區各有一人；其中在布朗士帕克徹斯特 (Parkchester)一家多明尼加餐廳外，一位27歲的男子頭部中彈身亡；同樣在布朗士一家佰百雞(Popeyes Louisiana Kitchen)店外，一夥人因口角發生衝突，其中一人拔槍，造成一24歲男子胸部中彈死亡。

隨後在布碌崙康尼島的高月菸店(High Moon Smoke Shop)外，有四人在一起飛車槍擊案中受傷，受害者年齡在17到25歲之間；警方稱，其中三人腿部中彈，年紀最小的一人胸部中彈，所有人都被送往當地醫院，無生命危險。

10日晚至11日凌晨有另外兩名男子，分別在布朗士和曼哈頓遭到槍擊，但無性命危險；有關槍擊案件的細節警方沒有立即透露。

警方表示，10日發生的五起案中有11人被槍擊，但只報告了一起謀殺案，另外幾起案件均未逮捕任何人；根據市警數據，今年截止11日，在99起槍擊案件中有123人被擊中，比去年同期下降19%，當時有134起案件，射擊受害者人數151人。

警方表示，與2021年相比，截至2022年年末，全市謀殺案下降了11%，槍擊案減少了17%。

槍擊 布朗士 曼哈頓

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