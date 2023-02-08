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2慣竊持刀偷保健品 商家胡椒噴霧退賊

記者鄭怡嫣／紐約報導
嫌犯一。(PSP民間巡邏隊提供)
嫌犯一。(PSP民間巡邏隊提供)

法拉盛市區7日又發生搶劫案，兩名嫌犯在商店偷保健品，被店員噴胡椒噴霧後逃跑，其中一名嫌犯在現場落下一把刀，警方表示他們為慣犯，只是之前行竊時未聽聞有帶刀，呼籲知情民眾提供線索。

嫌犯二。(PSP民間巡邏隊提供)
嫌犯二。(PSP民間巡邏隊提供)

根據市警局及當事人口供，當日下午12時44分，在緬街近39大道的一家保健品商店內，兩名嫌犯將兩瓶價值分別為37元以及32元的瓶裝鈣片及磷蝦油放入口袋內，店內一名女保安發現，要求付款，二人說身分證在車上，得出店取車，又被女保安阻止。於是二人走到櫃台假意要付款，後又伺機打算衝出店外。

女保安。(讀者提供)
女保安。(讀者提供)

二嫌逃跑時被兩名男店員阻止，其中一嫌將一名男店員推倒在地，導致手臂受傷流血，女保安見狀，拿出PSP民間巡邏隊(Public Safety Patrol)曾分發的胡椒噴霧，被噴一臉的嫌犯最終倉皇逃跑，在現場落下手機及一把刀。

女保安的指甲受損。(讀者提供)
女保安的指甲受損。(讀者提供)

案發後，店員先通知PSP民間巡邏隊，經巡邏隊協助後報警。目前案件仍在調查，警方表示二嫌為慣犯，但首次發現他們持武行竊，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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