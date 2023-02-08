華人存款被盜頻傳 紐約市議員助討回逾9萬

市議員阿維萊斯(左一)辦公室，幫助華人連世晨( ShiChen Lian音譯，中)成功討回銀行被盜存款1萬3000元。(阿維萊斯辦公室提供)

市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)及其團隊通過幫助受害者申訴，並敦促銀行賠償客戶，幫助布碌崙 (布魯克林)日落公園8大道 居民討回9萬多元被盜存款。

過去一年，8大道華人 社區發生多起手法相同的銀行存款被盜事件，受害者帳戶存款被他人取走，無論怎麼申訴都很難說服銀行歸還。一些華裔受害者向市議員阿維萊斯辦公室求助。

辦公室人員幫他們向警方提交報告，建立被盜紀錄，同時還聯繫布碌崙檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室。幾經反覆，準備充分證據後，議員辦公室將證據發送給大通銀行、美國銀行和花旗銀行的政府事務部門，這些部門迄今已將超過9萬元返還給多名受害者。

陳先生(Wesley Chen)的母親是受害者之一。陳先生說，有人使用偽造的借記卡，在兩個不同的分行，從母親的銀行支票帳戶提取1萬7200元。事發後，他替母親向銀行上訴三次，要求賠償損失，但都沒有成功，情急之下找到阿維萊斯辦公室，最終順利得到銀行賠償。

阿維萊斯說，去年1月以來，她的辦公室就注意到華人社區發生的銀行帳戶被盜事件，鼓勵居民向其辦公室報告。現在。每個月的第二個周五和第三個周六，阿維萊斯辦公室都會派人到紐約親子互助會位於58街909號的8大道辦公室，幫助有需要的華人。阿維萊斯選區辦公室位於4大道4417號，電話：(718)439-9012。