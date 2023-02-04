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亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

記者張晨／紐約即時報導
亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)
亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

曼哈頓上西城一對耆老夫妻在2020年將自己公寓的中臥室單間出租給了亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)，但老夫妻隨後發現該人不但生活習慣不佳，且從2021年6月開始拒交房租，并通過自己領域的專業知識申請各類政府援助成為租霸；經過近三年的時間，雙方通過上訴和解終於達成協議，李勞倫斯雖同意搬離，但仍欠租兩萬多元未還；屋主夫妻表示，事經三年身心俱疲，將考慮將公寓賣還給大樓，永久搬遷老人院居住。

79歲的賽爾佛(Eugene Sarver)和妻子住在上西城97街的一棟公寓樓中，賽爾佛需要坐輪椅，患有帕金森氏症，而75歲的妻子則患有癡呆症；2020年二人將臥室單間以992元的月租，租給了30歲的房產經紀人李勞倫斯，當時他供職於知名房地產巨頭Douglas Elliman。

這對夫婦稱，李自2021年6月以來就沒有付過房租，并對他們進行身體和語言攻擊，經常躲在暗處偷聽他們對話，並且個人衛生狀況極其糟糕，以至經常能看到蟲鼠出沒。

二人說，這段經歷讓他們身心俱疲，導致他們曾因心髒病和其他疾病進出醫院；他們還說，一想到要和李生活在一個屋簷下，就非常緊張，以至於一年多前兩人就搬到了布朗士的一家養老院，自那以後李就獨占了他們三室兩衛的公寓；與此同時還要自掏腰包支付賬單，以免失去自己的房子。

紐約郵報2022年6月報導了該事件，雙方在去年12月達成了和解協議，李遵守了協議，在最後期限前搬出了公寓；但仍欠租金、水電費和其他費用，共計2萬2691元，該欠款被立為另一起民事糾紛繼續審理。

此前，賽爾佛驅逐李勞倫斯的程序被擱置了兩年，因為李多次申請且被紐約州「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program)拒絕，試圖繞過驅逐期。

雖然現在李已經搬出，但賽爾佛夫婦不確定下一步該怎麼做；他們正在考慮從老人院搬回公寓，但也在考慮把它高價賣給大樓，將其改成共管公寓。

租金 養老院 布朗士

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