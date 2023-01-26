華男工傷返中未出庭 6年官司獲賠400萬

事發後工友背著趙先生走出大樓的監控錄像，是最關鍵的物證。(影片截圖，黎保利律師樓提供)

一名年過五旬的華人建築工2016年在工地不慎墜落、傷及頸椎，險些癱瘓。事後無人理賠，傷者也因新冠疫情 爆發返回中國。在當事人缺席的不利情況下，律師歷時六年，助傷者從保險 公司拿到超過400萬元賠償。

趙先生受傷後身體活動能力受到極大影響，需要依靠輪椅行動。(視訊會議截圖，黎保利律師樓提供)

當事人趙先生事發前是工地臨時工，每日領現金，不報稅、無書面僱佣紀錄。2016年4月，他在曼哈頓華埠一棟物業施工時，站立不穩從高處跌落。無人呼叫救護車，僅由兩名工友將他背出，以私家車載至醫院。他頸椎受傷，經手術治療，未造成永久癱瘓，但嚴重影響四肢功能及行動能力，至今仍以輪椅代步，且失去握力，無法用筷子，日常生活仰賴妻子。經估算，醫療費用超過34萬元，未來的照護和復健開銷可能達216萬元。

知道工頭常欺負工人語言能力和法律意識有限，他找黎保利 律師分析。律師指，此案有兩個難點。第一是在場證明。知情人士透露，這類事件資方通常拒絕叫救護車，避免留下紀錄，臨時工不簽合同，也為未來維權埋下隱患。律師團隊找到出事地點監控錄像，有工友背他走出工地的畫面。成了最重要的物證之一。律師表示，因趙先生及早求助，才得以在當時的監控錄像被新影像覆蓋前截取。

位於華埠勿街的事發物業。（記者許君達／攝影）

第二個困難更棘手。趙先生因失去行動能力，加上疫情爆發、家中有事，案件尚在進行中就回中國。根據美國法律，原告如不在場，無法進行庭審。黎保利律師表示，當時面臨三個選擇，第一是老實攤牌，把議價的主動權讓給保險公司，最終可能只能得到幾十萬元；第二是單獨與法庭溝通但不告知訴訟對手，通常會造成審理押後，徒增多年等待，到時趙先生的身體狀況可能更難返美出庭。律師團隊最後選擇更有風險的「空城計」。

他們沒有透露原告缺席，虛張聲勢，聘請各方專家作證，把索賠開到很高但合理的水平，一副證據充分、志在必得。給對方傳達一個信息：若真開庭，陪審團最後的決定很可能比現在要求的更多。最終，保險公司同意和解，賠付總額超過400萬元。