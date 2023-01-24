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北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

紐約客談／青少年槍案連發 家長當心

紐約客談

洛杉磯華社除夕發生濫射案，各界控槍呼聲再起。紐約市雖然過了一個平安的新年，但本月以來，接連發生青少年涉及槍擊案件，值得關注。

本月17日，布朗士一16歲青少年向警察開槍被捕。18日，皇后區一13歲青少年在校園外射傷兩名14及16歲居民。緊接著，18日布碌崙一15歲男孩遭一17歲青少年射傷；當晚布碌崙又發生另一起15、16歲學生遭槍擊案件；布朗士則有一15歲少年中彈不治。19日，布朗士一所公立學校的保安人員抓獲一名將左輪手槍裝入書包，帶入學校的13歲男學生。20日皇后區洛克威海灘一16歲男孩中槍，性命無憂。

今年至今最令人震驚的校園槍擊案，發生在維吉尼亞州的一所小學，開槍者是年僅六歲的男學童。1月6日，他將母親合法購買的手槍用背包帶入學校。在課堂向25歲女教師開槍，子彈穿過受害者手掌，擊中胸部。雖然家長說，孩子有嚴重殘疾，因為沒有家長陪伴上學才惹禍。但警方認為該槍擊案屬「蓄意」。或許只能假設，其母親可能在家裡經常比畫手槍，讓身邊的孩子學會用槍的方法。但孩子突然有一天決定把槍用在老師身上，並成功帶入學校。即便家長說，家裡的槍有妥善保管，仍讓人懷疑。

據統計，1970年以來，美國K-12校園槍擊案中，共有四起案件的嫌疑人年僅六歲，分別發生在2000、2011、2021與今年。不過，恐怕一件都太多。

如何防止校園槍擊案，有人提議在所有校園門口設置金屬探測器，設保安人員，但如此成本高昂。也有人好奇，把學校設高牆，裝金屬探測器，再加鐵絲網，就成監獄了，有人會接受嗎？

槍擊 布朗士 布碌崙

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