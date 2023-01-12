我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多次入華簽證重啟？使館發新通知…華人促恢復10年簽證

王思聰疑打人暫緩拘留 警稱依法辦事 王：沒新聞了嗎？　

攻擊拾荒華男馬耀泮致死 嫌犯認罪判22年監禁

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
攻擊馬耀泮的嫌犯波維爾，於12日認罪，將被判22年監禁。(警方提供)
攻擊馬耀泮的嫌犯波維爾，於12日認罪，將被判22年監禁。(警方提供)

61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)2021年在曼哈頓哈林區無故遭非洲裔男子波維爾(Jarrod Powell)攻擊，苦撐九個月後離世；曼哈頓地區檢察官辦公室12日表示，波維爾目前已在紐約州高等法院(New York Supreme Court)認罪，並承認當時因為馬耀泮是亞裔而發動攻擊，他將被判處22年監禁。

波維爾被判仇恨犯罪的一級過失殺人罪，以及一項B級暴力重罪，而波維爾承認攻擊馬耀泮純粹因為他是亞裔；根據曼哈頓地檢辦公室，波維爾將被判處22年監禁及釋放後五年監管，預計將於3月9日量刑；據該辦公室，目前仍有44起與仇恨亞裔犯罪相關的案件。

根據起訴書，波維爾在2021年4月23日晚約8時15分，看到體重約114磅的馬耀泮在第三大道交125街處拾荒，他從後方跑著接近馬耀泮並從後方攻擊，馬耀泮倒地後，頭部、面部和脖子被其狠踹了至少六腳，身受重傷，躺在該處不省人事。

當時在一旁等紅路燈的大都會運輸署(MTA)巴士司機目睹事件經過，急忙攔下一旁的救護車，急救人員趕到現場並將失去知覺的馬耀泮送往哈林醫院(Harlem Hospital)急救；根據醫院，馬耀泮除了面部骨折外，還有顱內出血等症狀，他臥床九個月後於2021年底離世，離世前體重只剩下不到70磅，因襲擊造成其大腦受到嚴重損傷，除了不能進食外，其全身肌肉萎縮，甚至無法在他人的幫助下伸直四肢。

在犯下攻擊案後，波維爾於4日後被捕，根據警方消息，波維爾從1988年開始，有15次被逮捕紀錄，多為攻擊他人；根據起訴書，波維爾承認在「襲擊馬耀泮的大致時間和地點內」襲擊了一名亞裔男子，但他稱這麼做的原因是「該亞裔男子」在前一天搶劫了他，但據了解，馬耀泮和波維爾在案發前從未見過面。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，該攻擊案不僅奪走了馬耀泮的生命，更奪走了紐約亞太裔社區許多人的安全感，波維爾因為馬耀泮的種族發動攻擊，如今受到司法刑罰，慰藉馬耀泮在天之靈，親友也能節哀。

馬耀泮腦部受到創傷，離世時體重只剩下不到70磅。(本報檔案照)
馬耀泮腦部受到創傷，離世時體重只剩下不到70磅。(本報檔案照)
馬耀泮於2021年底離世，華人社區發起集會悼念，並要求當局嚴懲嫌犯。(本報檔案照...
馬耀泮於2021年底離世，華人社區發起集會悼念，並要求當局嚴懲嫌犯。(本報檔案照)

亞裔 曼哈頓 檢察官

上一則

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

延伸閱讀

網球／剛獲得澳網外卡 大威廉絲奪睽違一年半單打首勝

網球／剛獲得澳網外卡 大威廉絲奪睽違一年半單打首勝
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
紐時評選 紐約「十佳新餐廳」出爐

紐時評選 紐約「十佳新餐廳」出爐
華警劉文健殉職8周年 紐約市「永不忘記」

華警劉文健殉職8周年 紐約市「永不忘記」
場邊人語／老鷹獵捕 泰坦離譜

場邊人語／老鷹獵捕 泰坦離譜

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

2023-01-06 07:02

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
高盛：美國一些過熱蛋黃區房價 可能大跌25%

高盛：美國一些過熱蛋黃區房價 可能大跌25%