攻擊拾荒華男馬耀泮致死 嫌犯認罪判22年監禁

攻擊馬耀泮的嫌犯波維爾，於12日認罪，將被判22年監禁。(警方提供)

61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)2021年在曼哈頓 哈林區無故遭非洲裔男子波維爾(Jarrod Powell)攻擊，苦撐九個月後離世；曼哈頓地區檢察官 辦公室12日表示，波維爾目前已在紐約州高等法院(New York Supreme Court)認罪，並承認當時因為馬耀泮是亞裔 而發動攻擊，他將被判處22年監禁。

波維爾被判仇恨犯罪的一級過失殺人罪，以及一項B級暴力重罪，而波維爾承認攻擊馬耀泮純粹因為他是亞裔；根據曼哈頓地檢辦公室，波維爾將被判處22年監禁及釋放後五年監管，預計將於3月9日量刑；據該辦公室，目前仍有44起與仇恨亞裔犯罪相關的案件。

根據起訴書，波維爾在2021年4月23日晚約8時15分，看到體重約114磅的馬耀泮在第三大道交125街處拾荒，他從後方跑著接近馬耀泮並從後方攻擊，馬耀泮倒地後，頭部、面部和脖子被其狠踹了至少六腳，身受重傷，躺在該處不省人事。

當時在一旁等紅路燈的大都會運輸署(MTA)巴士司機目睹事件經過，急忙攔下一旁的救護車，急救人員趕到現場並將失去知覺的馬耀泮送往哈林醫院(Harlem Hospital)急救；根據醫院，馬耀泮除了面部骨折外，還有顱內出血等症狀，他臥床九個月後於2021年底離世，離世前體重只剩下不到70磅，因襲擊造成其大腦受到嚴重損傷，除了不能進食外，其全身肌肉萎縮，甚至無法在他人的幫助下伸直四肢。

在犯下攻擊案後，波維爾於4日後被捕，根據警方消息，波維爾從1988年開始，有15次被逮捕紀錄，多為攻擊他人；根據起訴書，波維爾承認在「襲擊馬耀泮的大致時間和地點內」襲擊了一名亞裔男子，但他稱這麼做的原因是「該亞裔男子」在前一天搶劫了他，但據了解，馬耀泮和波維爾在案發前從未見過面。