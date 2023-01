亞裔女曼哈頓韓國城遭仇恨攻擊 警緝兇

亞裔女曼哈頓韓國城遭仇恨攻擊 ,白男嫌犯大罵「傻x亞裔婊」。(市警提供)

曼哈頓 韓國城先鋒廣場(Herald Square)近日一亞裔 女性遭白人男子推倒在地,並被辱罵種族歧視言論;市警10日公布嫌犯體貌,徵詢線索。

警方表示,案件發生在2022年12月31日的下午3時15分左右,位於六大道交西33街處,56歲的亞裔婦女被白人男子無故推到在地;並辱罵她「傻x亞裔婊,還想被揍嗎?」(Stupid Asian b---h, do you want another one?)該攻擊案造成受害者手臂受傷,交由市警仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crimes Unit)調查。警方10日公布案發地附近監控,嫌犯身高約5呎6吋,體重155磅。

根據市警,案發地所在的曼哈頓南區警署(也稱市警14分局)是全市2022年亞裔仇恨案件最高發轄區,包含先鋒廣場、時報廣場等地段,全年共發生近40起仇恨罪案;2022年1月,華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)也在此遭非洲裔遊民推下鐵軌身亡。

警方呼籲民眾,若看到圖中體貌特徵相似者,可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/,或通過手機 發消息至274637(CRIMES),然後輸入TIP577,或在推特上@NYPDTips,還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索,消息來源保密。