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亞裔女曼哈頓韓國城遭仇恨攻擊 警緝兇

記者張晨／紐約報導
亞裔女曼哈頓韓國城遭仇恨攻擊 ，白男嫌犯大罵「傻x亞裔婊」。(市警提供)
亞裔女曼哈頓韓國城遭仇恨攻擊 ，白男嫌犯大罵「傻x亞裔婊」。(市警提供)

曼哈頓韓國城先鋒廣場(Herald Square)近日一亞裔女性遭白人男子推倒在地，並被辱罵種族歧視言論；市警10日公布嫌犯體貌，徵詢線索。

警方表示，案件發生在2022年12月31日的下午3時15分左右，位於六大道交西33街處，56歲的亞裔婦女被白人男子無故推到在地；並辱罵她「傻x亞裔婊，還想被揍嗎？」(Stupid Asian b---h, do you want another one?)該攻擊案造成受害者手臂受傷，交由市警仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crimes Unit)調查。警方10日公布案發地附近監控，嫌犯身高約5呎6吋，體重155磅。

根據市警，案發地所在的曼哈頓南區警署(也稱市警14分局)是全市2022年亞裔仇恨案件最高發轄區，包含先鋒廣場、時報廣場等地段，全年共發生近40起仇恨罪案；2022年1月，華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)也在此遭非洲裔遊民推下鐵軌身亡。

警方呼籲民眾，若看到圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

亞裔 曼哈頓 手機

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